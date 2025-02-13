İslam Memiş 2025 rakamlarını verdi? Altın, döviz ve kripto parada tepe rakam ne olur?

Bir önceki açıklamasında altının ons fiyatında son 7 haftada 320 dolar civarında, gram altın tarafında da 400 liralık bir artış olduğunu belirten İslam Memiş, kısa vadeli bu yükselişlere dikkat edilmemesi gerektiğini söylemişti.

İslam Memiş bu kez takipçilerine borsa, altın, döviz ve bitcoin'de izlenmesi gereken bant aralıklarını verdi. İslam Memiş'in 2025 yılı açıklamaları sosyal medya üzerinden geldi.

İşte İslam Memiş'in takipçilerine verdiği takip edilmesi gereken bant aralıkları...

İslam Memiş’in verdiği tahmin rakamlarına göre BIST 100 endeksi 9.200 - 11.800 puan arasında değişecek. Ons altın ise 2.580 - 3.080 dolar aralığında seyredecek. İslam Memiş gram altın için ise en en yüksek rakamı 4.500 lira olarak verdi. Sıklıkla yükselen değer olarak gördüğünü söylediği gümüş için ise İslam Memiş 40 - 45 lira bandının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İslam Memiş kripto para tahminini ise (BTC) 85.000 - 120.000 dolar arasında yaparken Euro/Dolar paritesinin 1,01 - 1,08 aralığında kalabileceğini ifade etti.

İslam Memiş gerekirse 2025 öngörülerini revize edeceğini belirtti.