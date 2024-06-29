İslam Memiş altın alacakları uyardı: 328 lira için rekoru kaçırmayın

Gümüş onsu 29.02 dolarda. Yüzde 1 yükselişle dün günü tamamladı. 31, 32, 34 ve 37 doları takip edeceğiz. Gümüşün her düşüşü alım fırsatıdır. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Gram gümüş 30.77 lira. Burada da 30.50 güçlü bir destek seviyesi. Böyle devam ederse 37 liraya kadar da görebiliriz gram gümüşü."