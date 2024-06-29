İslam Memiş altın alacakları uyardı: 328 lira için rekoru kaçırmayın

Merkez Bankası, aldığı son kararla birlikte faizi yüzde 50’de sabit tutarak piyasa beklentileri çerçevesinde hareket etti. Faizde ne zaman düşüş olacağı merakla beklenirken altın ve diğer piyasalarda hareketli gelişmeler yaşanıyor.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı analizde faiz kararına dikkat çekerek altın konusunda uyarılar yaptı.
Memiş, YouTube kanalında paylaştığı videoda Merkez Bankası’nın faiz indirimini FED’in atacağı adıma göre yapabileceğini söyledi. Memiş, “Yılın son ayına kadar Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sinyali olasılığı zayıf ancak eylülde Fed faiz indirirse Merkez Bankası eylülde faiz indirimi yapabilir diye düşünüyorum” dedi.
Memiş, altının gram fiyatının yıl sonunda 3000-3500 lira bandına yükselmesinin beklendiğini söyledi. Memiş'e göre dolar ve ons altının toparlanma sürecinde olması kısa-orta vadede gram altının da önünü açıyor.
Memiş, 10 dolar (328 lira) için risk alınmaması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:
Ons altın yüzde 1 yükselişle günü tamamlıyor. 2293 dolara kadar geriledi. 2280 dolar destek seviyesi var. 10 dolar için risk almamak lazım. Temmuzda yeni rekorlara hazır olun uyarılarım vardı.
Altında bütün pozisyonlarımız kapalı olduğu için herhangi bir hamle yapmayacağız. Biz varlıklarımıza sahip çıkacağız. 2600 dolar direncini bekleyeceğiz. Bu kırılırsa 3000 dolar da açılır.
Gram altında da yükseliş var. 2485'e kadar yükseldi. Gram altında alım uyarım oldu. Yıl sonunda 3000-3500 lira beklentimi koruyorum.
"DOLAR VE ONS YÜKSELİYOR"
Gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Ons altın toparlanıyor, dolar yavaş yavaş yükseliyor. 2450-2500 lira aralığında alım yapılabilir. 2485'ten de alırdım, kenarda beklerdim.
Gümüş onsu 29.02 dolarda. Yüzde 1 yükselişle dün günü tamamladı. 31, 32, 34 ve 37 doları takip edeceğiz. Gümüşün her düşüşü alım fırsatıdır. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Gram gümüş 30.77 lira. Burada da 30.50 güçlü bir destek seviyesi. Böyle devam ederse 37 liraya kadar da görebiliriz gram gümüşü."