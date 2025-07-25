İslam Memiş altın için tarih verdi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının Haziran sonunda 4185 TL’ye kadar gerilediğini, ancak kısa sürede 4370 TL seviyesini gördüğünü belirtti. Memiş, Kasım ayına kadar jeopolitik risklerin ve küresel belirsizliklerin devam edeceğini, bu süreçte altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabileceğini söyledi.

Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapabileceği beklentisi ve Çin gibi ülkelerin fiziki altın taleplerinin fiyatları canlı tuttuğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıların ana trende odaklanması gerektiğini ifade etti. Gram altında 4.500 TL ve ons altında 3.500 dolar seviyeleri görülmeden satış için yorum yapmanın erken olacağını belirtti.

Kasım ayına kadar beklemenin daha doğru bir karar olacağını söyleyen İslam Memiş şöyle konuştu:

Altında Kasım ayına kadar ve Kasım'dan sonraki süreçleri ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Altın tarafındaki 3 aylık dinlenme süreci 30 Haziran tarihinde noktalandı. 30 Haziran tarihindeki düşüşlerle birlikte yurt içi piyasalarda gram altın 4185 lira seviyesine kadar gerilemişti. 100 liralık bir değer kaybına karşın yine gram altın 4370 TL’yi gördü. Yani aslında 200 lira bir ayda bir değer artışı gördük. Kasım ayına kadar riskler yine masada durmaya devam ediyor. Ortadoğu'da jeopolitik gerilimler buradaki belirsizlikler yine devam ediyor. Eylül ayı itibariyle Amerika Merkez Bankası Fed’in bir faiz indirim süreci bekliyoruz ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Trump'ın yine Powell'a karşı kullanmış olduğu dil, baskı belki şu ihtimali de göz önünde bulundurmak lazım. Acaba Fed ara bir karar vererek Trump'ın beklentisini karşılayabilir mi? Böyle bir ihtimalde masada durmaya devam ediyor.

Yine altın tarafında başta Çin gibi merkez bankaları fiziki talebini canlı tutmaya devam ediyor. Yani her ne kadar ons altın tarafında böyle tekrar 100 dolarlık bir atak görsek de bir haftada merkez bankaları fiziki tarafta altın çekiyor. Bu da altın fiyatlarını diri tutuyor. O yüzden böyle sert ve geniş bant aralığında dalgalanan bir altın piyasası Kasım ayına kadar görebiliriz. Ve aslında yatırımcının ana trende odaklanması lazım. Gram altın tarafında ana trend 4.500 TL, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi. Buralar görüldükten sonra yeniden bir yoruma ihtiyaç duyduğumu söyleyebilirim. Buralar görüldükten sonra tekrar yeni bir analiz yapabiliriz ama ben şahsen altın satışı için uygun bir zemin mi, uygun bir zaman mı sorusunun cevabını biraz daha Kasım ayına kadar beklemenin doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.