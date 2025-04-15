İslam Memiş altın ve doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı. Bu hafta neler olacak neler

İslam Memiş, altın ve doların yükseliş tarihini açıklarken, Powell’ın konuşması ve TCMB’nin faiz kararı piyasalarda yön belirleyecek. Yatırımcılar, veri yoğunluğunda temkinli hareket etmeli.

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların yükselişe geçeceği dönemi işaret ederek yatırımcıları uyardı. Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Jerome Powell’ın yarın akşam 20.30’daki konuşması, küresel piyasalarda belirleyici olacak. Powell’ın faiz politikalarına dair vereceği mesajlar, doların seyrini doğrudan etkileyebilir.

Aynı zamanda, hafta boyunca Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek enflasyon verileri, euro ve sterlin üzerinde baskı oluşturabilir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın perşembe günü 14.45’te yapacağı açıklamalar, euro/dolar paritesinde dalgalanmalara yol açabilir.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), perşembe günü saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağı yönünde. Dolar/TL kuru, 38 seviyesinde sakin bir seyir izlese de analistler, bu durgunluğun ani hareketlere dönüşebileceği konusunda uyarıyor. TCMB’nin mevcut politikayı sürdürmesi, iç piyasalarda döviz şoklarını önlemek için kritik görülüyor.

BORSADA SON DURUM

BIST 100 endeksi (İstanbul Borsası’nın ana endeksi) geçtiğimiz haftayı 9380 puanda tamamladı. Bu hafta 9550-9580 bandı direnç olarak izlenirken, 9000 puan altı teknik alım fırsatları sunabilir. Kripto piyasasında ise Bitcoin, 84.727 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, 81.000 doların destek, 88.000 doların direnç olduğunu belirtiyor. Altcoinlerdeki manipülasyon riski, yatırımcıları dikkatli olmaya itiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Ons altın, haftayı 3237 dolarda kapattı; bu hafta 3150-3250 dolar aralığı takip edilecek. Gram altın ise 4000 TL’nin altına geriledi. Fiziki talep düşük olsa da Memiş, 2-3 ay içinde gram altının 4500 TL’yi görebileceğini öngörüyor. Gümüş, 3180-3380 dolar bandında dalgalanıyor; altın-gümüş rasyosunda düşüş beklentisi hakim.

YATIRIMCILARA SABIR ÖNERİSİ

Piyasalarda sakin bir hava olsa da uzmanlar, veri yoğunluğu ve fiyat hassasiyetine dikkat çekiyor. Altında büyük hareketlerin sinyalleri alınırken, kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli stratejiler öne çıkıyor. Memiş, “Birikimini bozdurmak isteyenler ve alım planlayanlar piyasayı iyi izlemeli” diyor.