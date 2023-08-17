İslam Memiş altın yatırımcılarına seslendi: 24 saatiniz kaldı

Altın fiyatlarında iki haftadır süren aşağı yönlü trendin ne zaman kırılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, yaz aylarının sonu itibariyle yıl sonuna kadar kesintisiz bir altın fırtınasının başlayacağını belirtirken, Türkiye'de altın denilince akla gelen isimlerin başında yer alan İslam Memiş, gelecek haftalarda yatırımcıyı nelerin beklediğine dair kritik hatırlatmalar yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentinin yüzde 50 seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Memiş, emtia piyasalarında yaşanacak dalgalanmalar için şu ifadeleri kullandı:

"GELECEK HAFTA İTİBARİYLE ALTINDA YÜKSELİŞLERİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUM"

"Özellikle ons tarafında büyük bir aşağı yönlü kırılma gerçekleştiğini gördük. Yaklaşık 2 haftadır uluslararası piyasalar, altını baskılama yönünde hareket ediyor. Gün içerisinde 1900 doların altında ataklar yaşandı. Burada önemli bir direnç noktası var. Ben şu aşamada 1890 dolarlık direnç seviyesinin yılın en düşük durağı olacağını düşünüyorum. Buranın altına iniş beklemediğim gibi, haftalık raporumda da yayınladığım üzere gelecek hafta itibariyle ons tarafında 1930 ve 1960 dolara kadar beklenmedik derecede hızlı bir yükseliş yaşanacağını tahmin ediyorum. Buralar mutlaka beklenenden önce test edilecektir.

2023 için dip fiyattan alım yapma fırsatı bu haftanın kapanış seansıyla birlikte sona erebilir. O yüzden 48 saat içerisinde pozisyon almak, gelecek aylarda büyük bir getiri sağlayacaktır.

"ÇİN'DE YAŞANACAK KRİZ ALTIN FİYATLARINI UÇURACAK"

Bu haftanın önemli risklerinden biri Çin tarafından gelen ekonomik veriler oldu. Aslında Asya piyasalarından birkaç aydır oldukça karamsar veriler gelmeye devam ediyor. Yine de piyasalar tatil modunda olduğu için bu kötü haberleri pek fazla fiyatlamadı. Ancak ilerleyen günlerde olumsuz veri akışlarının etkisi daha fazla olacaktır.

Çin tarafında emlak şirketlerinin, inşaat şirketlerinin batma arefesinde olduğunu gösteren detaylar var. Burada önemli olan nokta Çin devletinin nasıl bir tutum sergileyecek olduğu. Biliyorsunuz ABD'de yılın ilk çeyreğinde büyük bir bankacılık krizi patlak vermişti ve bu domino etkisi yaratılmadan dizginlendi.

Çin'in olası bir iflaslara göz yumma hamlesi, dünya genelinde yeniden kriz beklentisini yükseltecek ve yatırımcıları 'güvenli liman' olarak bilinen altına yöneltecektir. Altın fiyatları bu nedenle ilerleyen haftalarda beklentilerin de ötesinde bir artış gösterebilir.

ELİNDE DOLAR BULUNDURAN YATIRIMCILAR İÇİN YILIN SON FIRSATI

Dolar endeksi sallanıyor olsa da henüz beklenen düşüşü yaşamadı. Elinde dolar bulunduran yatırımcı için şu anda en mantıklı yol parite üzerinden altın alımı yapmak olacaktır. Ons tarafı 1890-1960 bandını takip ediyor olsa da gram altın/TL fiyatlarında çok başka bir hikaye yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen kota uygulaması ve sınırlandırmaların gelmesiyle birlikte ek mali yükümlülükler arttı ve gram altın/TL fiyatındaki makas aralığının yine en az 50 lirayı koruduğunu gözlemliyoruz. Yani fiziki tarafta altın, gösterge kurdan 50 lira daha fazla. Bu makas bankaların uygulamasında ise 80 liraya kadar yükselebiliyor. Seçim öncesi yaşanan üçlü kur döneminin yeniden geri geldiğini belirtebiliriz.