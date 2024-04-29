İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım'

'ALTIN GRAM FİYATININ 2450 TL'YE KADAR DÜŞME İHTİMALİ VAR"

Gram altının serbest piyasalarda 2500 liraya kadar gerilediğini belirten Memiş, yatırımcıların bunu fırsata çevirebileceğini altının daha 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali olduğunu, fakat jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerektiğini ifade etti.

İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ

Gram altının 2700 liradan 2500 liraya gerilediğini belirten Memiş, Bunun alım fırsatı sunduğunu, Jeopolitik gerilimler artarsa altının hiç fırsat vermeden 2700 liraya kadar çıkabileceğini ifade etti. Memiş, Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında ise 3500 lira beklentisinin devam ettiğini belirtti.