İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım'

İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım'
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Jeopolitik gerilimlerin azalmasının da etkisiyle düşen altın fiyatlarının yatırımcılara alım fırsatı verip vermediğini net rakamlar vererek açıkladı.
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İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım' 1

Altın fiyatları sert yükselişlerini geride bırakarak İran-İsrail geriliminin azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın 2320 dolar seviyesine kadar çıkmışken, altının gram fiyatı iç piyasada 2400 lira seviyesinden satılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına tavsiyeler geldi.

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İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım' 2

İslam Memiş, Ons altın fiyatının 2300 dolar altına sarktığını, bunu beklediklerini ifade ederek, “2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısının alım yapabilir demiştim” diyerek söylediği sözleri hatırlattı.

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İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım' 3

2 hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldüğünü belirten Memiş, “Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi” ifadelerini kullandı.

Ons altının 2300 dolar altına kadar gerilediğini belirten Memiş, Ons altında bekledikleri seviyelerin geldiğini ifade etti.

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İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım' 4

“BU DÜŞÜŞ FIRSATINI DEĞERLENDİRMEK LAZIM”

Ciddi bir düşüş gerçekleştiğini belirten Memiş, Elinde dolar bulunduran yatırımcıların parite ile altın alımı yapabileceklerini, bu düşüş fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten Memiş,1 Mayıs'ta Fed faiz kararı olduğunu, tekrar toparlanan bir altın göreceğimizi belirterek altının tekrardan yükselebileceğini söyledi.

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İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. 'Fırsatı iyi değerlendirmek lazım' 5

'ALTIN GRAM FİYATININ 2450 TL'YE KADAR DÜŞME İHTİMALİ VAR"

Gram altının serbest piyasalarda 2500 liraya kadar gerilediğini belirten Memiş, yatırımcıların bunu fırsata çevirebileceğini altının daha 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali olduğunu, fakat jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerektiğini ifade etti.

İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ

Gram altının 2700 liradan 2500 liraya gerilediğini belirten Memiş, Bunun alım fırsatı sunduğunu, Jeopolitik gerilimler artarsa altının hiç fırsat vermeden 2700 liraya kadar çıkabileceğini ifade etti. Memiş, Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında ise 3500 lira beklentisinin devam ettiğini belirtti.

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