İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! 'Üçüncü dalış sona erdi'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda "üçüncü dalış" olarak nitelendirdiği sürecin altın ve gümüş tarafında tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesaplarından yatırımcıları uyardığını belirten Memiş, "Cuma günü ilk yüzde 50'lik alımı gerçekleştirdik. Pazartesi günü de ikinci yüzde 50’lik alımı tamamlayarak süreci bitirdik" dedi. Gram altının 4.150–4.200 lira bandında işlem gördüğünü aktaran Memiş, son alımlarını 4.195 lira seviyesinden yaptıklarını ve bu seviyede pozisyonlarını kapattıklarını söyledi.

GRAM ALTIN BİR GÜNDE 100 LİRA YÜKSELDİ

İslam Memiş, gram altının serbest piyasada 4.288 liraya kadar yükseldiğini belirterek, “Dün 4.185 lira seviyesine kadar gerileyen fiyat, bir günde 100 lira artış gösterdi. Üçüncü alım fırsatını değerlendiren yatırımcılar doğru bir hamle yaptı” şeklinde konuştu. 4.500 lira hedefini yineleyen uzman isim, kar satışlarının olacağını ancak kalıcı düşüş beklemediğini belirtti.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 4.500 LİRA

İslam Memiş, gram altının TL cinsinden fiyatında yönün yukarı olduğunu ifade ederek, yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti. “Gram altında ilk hedefimiz 4.500 lira seviyesi. Bu seviyeye kadar ara düzeltmeler ve kar satışları görebiliriz, ancak düşüş trendi sona erdi” açıklamasında bulundu. Elinde gram altın bulunanların satış için acele etmemeleri gerektiğini vurgulayan Memiş, bu seviyelerin bir alım fırsatı olabileceğini dile getirdi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FARKLI YOLLARA GİDİYOR

Ons altın ve gram altının artık birbirinden ayrıştığını ifade eden İslam Memiş, ons altında hedefin 3.500 dolar seviyesi olduğunu, ancak yılın son çeyreğinde 3.000 dolar ve altına sarkmaların muhtemel olduğunu söyledi. Buna karşılık, gram altının TL bazındaki fiyatında bu düşüşlerin etkili olmayacağını ve yükseliş yönlü hareketlerin devam edeceğini belirtti.

BORSA İSTANBUL'DA PSİKOLOJİK SEVİYE AŞILDI

Borsa İstanbul 100 endeksini de değerlendiren Memiş, savaş ortamı sonrası 9.000 puanlara gerileyen endeksin kısa sürede toparlandığını belirtti. "10.000 puan psikolojik direnç seviyesini kırdı ve şu anda 10.046 puanda işlem görüyor. Kar satışları kaçınılmaz. 9.800 – 10.200 puan aralığı dikkatle takip edilmeli" dedi. Memiş, 10.200 puan üzerindeki kalıcılığın 10.700 – 10.800 puan hedefini gündeme getirebileceğini de sözlerine ekledi.

DOLAR VE EURO KURLARINDA DENGE ARAYIŞI

Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar/TL kurunun 39 lira 85 kuruş seviyelerinde sakin seyrettiğini ve Temmuz ayında 40 lira seviyelerine oturmasını beklediğini söyledi. Euro/TL kurunun ise resmi kurda 47 lira 10 kuruş olduğunu, serbest piyasada ise daha düşük seviyelerden işlem gördüğünü belirtti.

EURO/DOLAR PARİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Euro/dolar paritesinin 1.18 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Memiş, bu seviyelerin pahalı olduğunu ve yatırımcıların kısa vadeli kar satışlarını değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. “1.1570 seviyesinden yapılacak alımlar mantıklı olabilir. Ancak elimde euro varsa, TL’ye çevirmek yerine dolar almayı düşünürdüm” dedi.

GÜMÜŞTE YIL SONU HEDEFİ 45 DOLAR

İslam Memiş, gümüş yatırımcıları için de önemli açıklamalarda bulundu. Ons gümüş fiyatının 35,41 dolara kadar geriledikten sonra toparlandığını aktaran Memiş, hedefin 40 dolar seviyesi olduğunu ve yıl sonunda 45 dolara kadar yükseliş öngördüğünü dile getirdi.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSUNDA NİSAN HAMLESİNE ÖVGÜ

Memiş, altın/gümüş rasyosunun Nisan ayında 106 seviyesinden 91,76’ya gerilediğini ve bu süreçte altınını gümüşe çeviren yatırımcıların ciddi kazanç elde ettiğini vurguladı. “91 seviyelerine kadar sarkmalar gümüş lehine fırsatlar yaratıyor” dedi.

GRAM GÜMÜŞTE 55 LİRA HEDEFİ

Gram gümüş fiyatının 46 lira 80 kuruş seviyesinde olduğunu kaydeden Memiş, ilk hedefin 50 lira, yıl sonu hedefinin ise 55 lira olduğunu belirtti.

PETROLDE GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI

Brent petrol fiyatlarını da değerlendiren İslam Memiş, varil fiyatının 67,15 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “65 – 68 dolar aralığı kısa vadede izlenmeli. 80 dolar hedefimiz var. Düşüşler kalıcı değil, alım fırsatı oluşturabilir” dedi.

BITCOIN'DE DESTEKLER KORUNUYOR, HEDEF YÜKSELİYOR

Kripto para piyasasına değinen Memiş, “Bitcoin tarafında en kötü geride kaldı. 104.500 ve 102.500 dolar seviyeleri destek konumunda. Yukarı yönlü hedefler sırasıyla 111.500, 117.500 ve 120.000 dolar olarak belirlenebilir” açıklamasını yaptı. Eylül ayına kadar kripto para piyasasında güçlü bir yükseliş öngörmediğini, ancak sonrasında ivmelenmenin başlayabileceğini de ekledi.

PERŞEMBE GÜNÜ EKONOMİK VERİLER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Haftanın geri kalanında ekonomik veri akışına dikkat çeken Memiş, özellikle Perşembe günü açıklanacak verilerin piyasalar üzerinde etkili olabileceğini, Cuma günü ise ABD borsalarının kapalı olacağı için işlem hacminin düşük kalacağını vurguladı.

GENEL DEĞERLENDİRME: YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR

İslam Memiş, “Borsa, döviz, emtia ve kripto paralarda yükseliş yönlü eğilim sürüyor. Altın ve gümüşte düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Dolar ve euro kurlarında yön yukarı. Euro/dolar paritesi ise şu an pahalı, geri çekilmeleri beklemek gerekir. Kripto paralarda en kötüsü geride kaldı. Eylül sonrası için pozitif beklentim devam ediyor” dedi.