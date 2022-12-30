30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Altın uzmanı İslam Memiş ''Altının gramı 1450 TL olacak ama biraz beklememiz lazım" dedi. Memiş "Yılın ilk ayı itibari ile özellikle Ocak ayından itibaren yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi olduğu söyleyebilirim" dedi.

Galeri Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:24
Takip Et
1/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Mynet'in haberine göre, yılın son günlerinde yatırımlarına yön vermek isteyenler altının seyrinin ne yönde devam edeceğini araştırıyorlar. Yıla 775 lira seviyesinden başlayan gram altın şuanda 1094 TL'den işlem görüyor. 

2/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Uzun vadede kazandıran altın kendi rekorunu kırdı ve İslam Memiş tahminini revize etti. Peki, altının gramı 2023 yılında ne olacak? Gram altın 1450 TL seviyelerini görecek mi? İşte tüm merak edilenler.

3/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

GRAM ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRDI775 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın, gramında 319 liralık bir getiri sağlamış oldu. 

4/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Gram altının yıllık olarak getirisine baktığımızda uzun vadeli yatırımcılar için kazanç sağladı.

5/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

'ALTININ GRAMI 1450 TL OLACAK AMA...'Altın uzmanı İslam Memiş 2023 altın fiyatlarının ne yönde seyir izleyeceğini açıkladı ve gram altın tahminini güncelledi. 

6/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Memiş; 'Altının gramı 1450 TL olacak ama beklememiz gerek' dedi. 

7/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Memiş: 'Yatırımcısının da bildiği gibi bu yıl ki gram altın beklentim 1450 lira seviyesindeydi. Tabii ki teknik ve mantıken bu rakamları bekliyoruz. 

8/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Ancak Merkez Bankaları'nın koordinalı bir şekilde baskılama süreci ile birlikte teknik ve mantık olarak piyasada bir şey oluşmadı. 

9/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Hatta dolar karşısındaki hiçbir enstrümanda teknik işlemedi. Dolar karşısında ki herşey ciddi baskı altında kaldı ama bu gram altın fiyatında tekrar 1450 lira rakamlarının görülmeyeceğini ifade etmiyor. 

10/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Gecikmeli de olsa 2023 yılında 1450 lira rakamını tekrar beklemeye devam edeceğim' diye konuştu.

11/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Memiş ayrıca yeni yılda altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söyleyip şunları dile getirdi; 'Ons altın yine 2023 yılında 2 bin dolar seviyesi üzerinde rakamlar 2 bin 200 dolar, 2 bin 300 dolar seviyelerini görecek. 

12/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Gram altın TL fiyatında 1.450 lira rakamları yine beklemeye devam edeceğim. 1.105 lira seviyesine kadar bugün yükselmişti hatta dün 1.150 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı gram altın TL fiyatı. 

13/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Gram altın şu an 1094 TL'den işlem görüyor. Ama o beklediğimiz seviyelerden çok uzağız. 

14/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Yıllık olarak getiriye baktığımızda yatırımcısı uzun vadeli bir yatırımcı gramında 319 lira kazanmış oldu. Bu da iyi bir getiri sağlamış oldu. 

15/15
İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi

Ama yılın ilk ayı itibari ile özellikle Ocak ayından itibaren yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi olduğu söyleyebilirim'

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
1
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
3
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿2022 yılına damga vuran renkli Yalan Dünya haberleri
﻿2022 yılına damga vuran renkli Yalan Dünya haberleri
﻿2022 yılına damga vuran renkli Yalan Dünya haberleri
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Saray’da özel buluşma. Erdoğan'dan pasta Bahçeli'den gül
﻿Saray’da özel buluşma. Erdoğan'dan pasta Bahçeli'den gül
﻿Saray’da özel buluşma. Erdoğan'dan pasta Bahçeli'den gül
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
﻿e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
﻿e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
﻿İşte 2022'de hayatını kaybeden ünlüler. Sanat dünyası büyük kayıplar verdi
﻿İşte 2022'de hayatını kaybeden ünlüler. Sanat dünyası büyük kayıplar verdi
﻿İşte 2022'de hayatını kaybeden ünlüler. Sanat dünyası büyük kayıplar verdi
﻿Cumhur İttifakı'nda taşları yerinden oynatacak anket
﻿Cumhur İttifakı'nda taşları yerinden oynatacak anket
﻿Cumhur İttifakı'nda taşları yerinden oynatacak anket
﻿Çarkıfelek’te Mehmet Ali Erbil’in hostesiydi. Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti
﻿Çarkıfelek’te Mehmet Ali Erbil’in hostesiydi. Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti
﻿Çarkıfelek’te Mehmet Ali Erbil’in hostesiydi. Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.