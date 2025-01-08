İslam Memiş altında 4 bin lira için tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş altında 4 bin lira için tarih verdi

Altın ve para piyasaları hakkındaki açıklamaları ile adından söz ettiren İslam Memiş bu kez tarih vererek uyardı.

Yeni yıla sakin giren piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğuna oturması ile birlikte özellikle dolar ve bitcoin'de hareketlilik bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde altın ve döviz piyasalarının ABD'nin etkisini alması beklenirken İslam Memiş'ten elinde altını olanlara dikkat çeken bir uyarı geldi.

Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri ve FOMC toplantısı bulunuyor. Bu gelişmeler piyasalarda volatiliteye neden olurken, ABD Doları'nın seyri ve küresel borsaların performansı üzerinde etkili olması bekleniyor.

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İSLAM MEMİŞ ALTINDA 4 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ

İslam Memiş haberglobal.comt.tr'ye yaptığı açıklamada yatay seyrini koruyan ons ve gram altının yeni yıla yükselişle girdiğini belirterek "Ons altın tarafında 2650 dolar direnç seviyesi 2600 dolar destek seviyesi bu bant aralığında 20 Ocak tarihine kadar oyalanır. Şubat ortasına kadar bu düzeyde devam eder." dedi.

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Altında asıl yükselişin Temmuz'da başlayacağını vurgulayan İslam Memiş, "4 bin lira seviyesini Temmuz itibariyle göreceğiz. Gümüş yine pozitif seyirde yoluna devam ediyor. Bunda da uzun vadede yükseliş bekliyoruz. Bu fiyatlar altını olanlar için bozdurma fiyatı değil. Bu rakamları alım fırsatı olarak değerlendirsinler.2025 yılında düğün yapacaklar, altın borcu olanlar hedef 4 bin seviyesinin üzerinde acil ihtiyaçları yoksa bozdurmasınlar." diye konuştu.

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