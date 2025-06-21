İslam Memiş altında kıyametin kopacağı tarihi açıkladı! “Çok dikkatli olun” uyarısı yaptı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki yükseliş trendinin başlayacağı tarih hakkında konuştu. Memiş, yılın ilk yarısında yaşanan yükselişin ardından teknik düzeltmelerin sürdüğünü, ancak bu düzeltmelerin tamamlanmasıyla birlikte ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.

Ancak Memiş, piyasadaki manipülasyonlara ve spekülatif haber akışlarına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kısa vadede dalgalanmalar sürebileceğini ama Eylül sonrası için umutlu olduğunu belirtti.

İslam Memiş şöyle konuştu:

Geçen hafta savaş başladığı zaman sınırlı bir yükseliş vardı ve en kötü satın alınmamıştı. Nisan ayında gördüğümüz zirve seviyeler savaş başlamasına rağmen görülmemişti. Nisan ayında ons altın 3.500 dolar seviyesiydi. Geçen hafta 3.450 dolar seviyesi sadece bir gün görüldü ve oradan tekrar gerileyen bir trend çizgisi içine girdi. Şu anda 3350 dolar yani bir haftada ons altın 100 dolar geriledi. Gram altın tarafında da 4.433 lira seviyesi vardı. Şu anda 4.317 lira seviyesinde serbest piyasalarda gram altında da 130 lira civarında bir geri çekilmenin olduğunu gözlemliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırımcısına getiri fazlasıyla ve erken verdiği için altın fiyatları artık riskleri tamamen fiyatlamadan yoluna devam ediyor. Teknik olarak düzeltmeler bitmediği için her türlü bahaneyi kullanıyor, agresif dalgalanmalar var. Ancak aşağıda teknik düzeltmeler devam etme ihtimali güçlü olduğu için sınırlı yükselişler, sınırlı tepki yükselişleri olduğunu gözlemliyoruz ve yine aşağıda 3300 dolar seviyesin altına sarkma ile ilgili beklentimizi koruyoruz ama daha da aşağısında rakamlar var yılın ikinci yarısında teknik olarak yine son bir kez adını üçüncü dalış olarak koyduğum trend beklemeye devam ediyorum. Ancak oralar tamamladıktan sonra o dip seviyeler tamamladıktan sonra teknik düzeltmeler bittikten sonra Eylül ayı itibariyle tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Sadece jeopolitik gerilimler değil küresel ekonomiye dair belirsizlikler biraz daha artıyor. ABD Merkez Bankası Fed Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerine başlar ve dolayısıyla da Eylül ayı itibariyle altın fiyatları kaldığı yerden yükselişlerine devam edebilir. Fakat önemli olan soru şu: Nisan ayında gördüğümüz zirveleri yukarı yönlü kırabilir mi? Yani 3.500 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir mi? Gram altın tarafında beklediğimiz 4.500 lira seviyesi görülür mü? Evet bu sorunun cevabı muhtemelen Eylül ayı itibariyle gram altın tarafında 4.500 lira ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizi tekrar korumaya devam edeceğiz. Ancak bu zirveler test edildikten sonra küresel piyasalara tekrar bakacağız o günkü koşulları tekrar yorumlayacağız. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının açıklamaları nasıl şekillenecek ona göre de kendine bir yön verilecek ama şu ana baktığımız kadarıyla piyasa tüm hikayeleri satın alıyor. Ciddi bir manipülasyon piyasası var. Yatırımcıların çok dikkat etmesi lazım, gelen haber akışları çok sağlıklı olmadığı ve çok spekülatif olduğu için buradaki hareketler de biraz daha belirsizliğini korumaya devam ediyor. Dolayısıyla altın fiyatlarında kısa vadeli düşüş beklentim devam ettiği gibi Eylül ayı itibariyle yükseliş trendinin tekrar başlayacağını ben tahmin ediyorum.