İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Herkes döviz bürosuna koşacak

Yeniakit'in haberine göre, altın piyasalarının inişli çıkışlı seyri, finans analistlerinin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu dalgalı hareketlilikle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.