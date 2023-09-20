İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. İslam Memiş altında kopacak kıyameti tarih vererek açıkladı

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 1

Yeniakit'in haberine göre, altın piyasalarının inişli çıkışlı seyri, finans analistlerinin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu dalgalı hareketlilikle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 2

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED'in faiz kararının yaklaşmasıyla piyasalarda denge kaybı yaşanıyor. İslam Memiş, altın piyasasının mevcut durumunu değerlendirdi ve gelecek hakkında önemli tahminlerde bulundu.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 3

İslam Memiş, teknik analizler ışığında ons altın için şu değerlendirmeyi yaptı: "Ons altın 1.921 dolarda. 1.930 dolar test edildi, geri geldi. FED'e kadar baskılanma süreci devam ediyor.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 4

Teknik olarak 1900 – 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1.930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında."

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 5

İslam Memiş, elinde dolar bulunanları altındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirmeleri konusunda uyardı.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 6

İslam Memiş, ekim ayının altın için dönüm noktası olabileceğine işaret etti: “Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 7

Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgâr tersine dönecek ve 2.000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.”

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 8


FED'in faiz kararına kadar altında baskı olacağını ifade eden Memiş, “FED’e kadar baskı altında kalacak, FED sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 9

1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi” ifadelerine yer verdi.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 10

İslam Memiş Ekim ayına tekrardan dikkat çekerek, "Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 11

Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu.

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İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Şifreleri tek tek açıkladı 12

2024 yılında ise 2 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında" şeklinde konuştu.

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