İslam Memiş altında rekor göreceğiz dedi rakam verdi

Piyasa Uzmanı, İslam Memiş, altın, dolar, borsa, gümüş ve kripto paraların yeni haftada nasıl bir fiyatlama ile karşı karşıya kalabileceğini değerlendirdi.
İslam Memiş, yeni haftada yurt dışı piyasalarda Çarşamba günü Avrupa Enflasyon Verisi, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD’de “Bej Kitap” raporunun takip edileceğini söyleyerek, yurt içi piyasalarda ise önemli bir veri akışının olmadığını belirtti.
Memiş, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının açıklamalarının takip edilebileceğini söylerken, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump’a yapılan suikast girişimi, piyasalar ve ABD seçim süreci için oldukça önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Şimdiden Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazanacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten Memiş, böyle bir durumda küresel piyasaların Kasım ayı itibariyle yeni bir sürece girmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Memiş, merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası, altın ve gümüş gibi değerli metaller, borsalar yeni bir fiyatlama içinde olacağını söyleyerek, piyasada bu hafta takip edilecek önemli fiyatlamaları ifade etti.
Bist 100 endeksi;11 bin 64 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.11 bin puan seviyesinin üzerinde kapanış yapması olumlu algılanabilir.10 bin 900-11 bin 500 puan aralığı önemli11 bin 500 puan seviyesi ise kritik bölge.
Döviz kurları;Dolar/TL 33,03, Euro/TL 35,98 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirmişlerdi.
Ons altın;2 bin 411 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.2 bin 420 dolar direnç bölgesini aşamadı.Hızlı yükseldiği için teknik olarak kar satışına gerek duyuluyor.
Gram altın (fiziki) 2 bin 567 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.Gram altın yatırımcısı yine ons altını yine bir gölge gibi takip etmeye devam ediyor.Ons altın nereye gramda gölge gibi oraya.Düşüşler alım fırsatı ve kalıcı bir düşüş görülmez.
Haziran’da 2 bin 420 TL olan gram altın Temmuz’da 2 bin 582 TL’yi gördü.1 ayda gramında 162 TL değer kazandı.Her ay yeni bir rekor ile karşı karşıya kalacağız.Bu hafta 2 bin 350-2 bin 410 dolar aralığı önemli bir bölge.
Bitcoin;Bitcoin’de ani fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalınabilir.52-62 bin dolar aralığı Bitcoin için önemli alan.