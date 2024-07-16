İslam Memiş altında rekor göreceğiz dedi rakam verdi

Gram altın (fiziki) 2 bin 567 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.

Gram altın yatırımcısı yine ons altını yine bir gölge gibi takip etmeye devam ediyor.

Ons altın nereye gramda gölge gibi oraya.

Düşüşler alım fırsatı ve kalıcı bir düşüş görülmez.

Haziran’da 2 bin 420 TL olan gram altın Temmuz’da 2 bin 582 TL’yi gördü.

1 ayda gramında 162 TL değer kazandı.

Her ay yeni bir rekor ile karşı karşıya kalacağız.

Bu hafta 2 bin 350-2 bin 410 dolar aralığı önemli bir bölge.