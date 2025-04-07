İslam Memiş altında tüyoyu verdi! Alış mı? Satış mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Önümüzdeki süreçte altında alım mı yapmalı, satış mı yapmalı?" sorusuna yanıt verdi.

İslam Memiş, CNN TÜRK'te altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Kısa vadede sert düşüşler görüleceğini öngören İslam Memiş, "Altın alacaklar, almayı ihmal etmiş olanlar veya fırsat kollayanlar önümüzdeki aylarda fırsat bulacaklar" dedi.

Küresel piyasalarda, vergi tarifelerinin etkisi olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, "Korku ve panik satışı var. Altın fiyatları da bundan nasibini aldı. Dış piyasalarda endişe var. 3 trilyon dolar civarında ABD borsalarında erime gördük, emtia fiyatlarında düşüşler gördük. Altın yüzde 2,5 civarında değer kaybetti." dedi.

"ALTIN DİNLENME SÜRECİNDE"

Altında şu an dinlenme zamanı olduğunu kaydeden İslam Memiş, "Kısa vadede sert düşüşler göreceğiz. Altın alacaklar, almayı ihmal etmiş olanlar veya fırsat kollayanlar önümüzdeki aylarda fırsat bulacaklar. Ancak Haziran'a kadar beklenen bu sert düşüşlerle yeni bir yol açılacak altında" ifadelerini kullandı.

"ALIM FIRSATI VERECEK"

İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede bir geri çekilme beklediğini ifade ederek, “Altın şu an dinlenme sürecine girdi. Haziran ayına kadar fiyatlarda sert düşüşler görülebilir. Bu da alım fırsatı yaratacak. Altın almak isteyenler için önümüzdeki birkaç ay değerlendirme zamanı olacak” diye konuştu.

"YIL SONU 4 BİN 500, 12 AY SONRA 6 BİN TL"

Altının yıl sonu ve 12 aylık döneme ilişkin tahminlerini de yineleyen İslam Memiş, gram altının bu yılı 4.500 TL seviyesinde kapatmasının beklendiğini, 12 aylık süreçte ise 6 bin TL seviyesine ulaşabileceğini söyledi.