İslam Memiş altının düşeceği rakamı açıkladı. Hazır olun diyerek tüyoyu verdi. Altını olanları gerecek haber

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için 4.050 TL, ons altın için 3.180 dolar seviyelerini alım fırsatı olarak işaret etti. Yıl sonu hedefi 4.500 TL!

Altın piyasası, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hareketli günler yaşıyor. Uzman İslam Memiş, altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu belirtti.

Haziran 2025’te gram altın 4.180 TL, ons altın ise 3.361 dolar seviyesinde işlem görüyor. Memiş, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını ifade etti. Geçen hafta düşüş trendinde olan altın, jeopolitik risklerle 70 TL’lik bir sıçrama yaptı.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

Memiş, teknik analizlere dayanarak altın fiyatlarında düşüşlerin tamamlanmadığını vurguladı. Ons altın için 3.180 dolar, gram altın için 4.050 TL seviyelerinin Haziran 2025’te alım için uygun olduğunu belirtti.

Yatırımcılara, bu fiyat aralıklarını dikkatle izlemeleri önerildi. Memiş, “Kısa vadede kar satışları, altına giriş için değerlendirilmeli” dedi. Banka altın hesapları veya fiziki altın, bu dönemde cazip seçenekler arasında.

YIL SONU HEDEFİ 4 BİN 500

Orta ve uzun vadede altın için iyimser bir tablo çizen Memiş, gram altının 2025 sonunda 4.500 TL, ons altının ise 3.500 doları görebileceğini öngördü. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskısı, altını güvenli liman olarak destekliyor. Memiş, yatırımcıların uzun vadeli stratejilerle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya gerilimi, altın piyasasını doğrudan etkiliyor. Memiş, hafta sonu yaşanan saldırıların piyasalarda dalgalanma yarattığını belirtti. Bu tür olaylar, altın talebini artırarak fiyatları yukarı çekiyor. Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeli.

DOĞRU ZAMAN MI?

Memiş, net bir alım tarihi vermese de Haziran 2025’teki düşüşlerin değerlendirilmesi gerektiğini ima etti. Düşük fiyat seviyeleri, özellikle uzun vadeli yatırım planlayanlar için fırsat sunuyor. Piyasa hareketleri, alım kararlarında belirleyici olacak.

Altın yatırımı düşünenler için Memiş, sabırlı ve planlı hareket etmeyi önerdi. Düşüş trendlerinde panik satışlarından kaçınılmalı. Fiziki altın veya banka hesapları, portföy çeşitlendirmesi için ideal.