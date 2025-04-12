İslam Memiş altının rotasını çizdi büyük tüyoyu verdi. Uzmanından ezber bozan açıklama

İslam Memiş, yıllardır “altın alın” tavsiyesiyle bilinen bir isim. Ancak son paylaşımı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Memiş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Altın için satış zamanı gelmiştir” diyerek dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanma, bu kararın arkasındaki temel nedenlerden biri.

ÖNERİSİNİ YAPTI

Memiş, paylaşımında, ticaret savaşlarının resmen başladığını ve gümrük tarifelerinin piyasaları manipüle ettiğini vurguladı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin artması ve fiziki altın talebinin yükselmesi, altının ons ve gram fiyatlarının yıllık beklentileri sadece dört ayda karşılamasına yol açtı. Uzman, daha önce “Nakite ihtiyacı olmayan beklesin” derken, şimdi satış öneriyor.

Trump’ın politikalarının dünya piyasalarını sarsması, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Türkiye’de de gram altın, tarihi zirvelerine ulaştı. Memiş’e göre, bu durum yatırımcılar için bir fırsat penceresi açıyor. Ancak uzman, satış kararının kişisel mali duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini de ekliyor.

Piyasalardaki belirsizlik sürerken, Memiş’in bu çıkışı, altın yatırımcıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Önümüzdeki günlerde piyasaların nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

KUYUMCULARDA GRAM ALTIN YOK

Bugün gram altının 3 bin 959 TL'den satıldığını belirten bir vatandaş "Kefen paramı alıp kuyumcuya gittim. Amacım paramın daha da erimesinin önüne geçmekti. 10 gram altın almak istedim. Kuyumcu kalmadığını söyledi. 2 kuyumcuya daha gittim. Aynı cevabı aldım. İçlerinden biri 'bulamazsın dayı' deyince "Neden yanıtını verdim" dedi.

GRAM FİYATI 4 BİNİ GEÇTİ

Kuyumcu "Biz bile alacak altın bulamıyoruz. Altın sıkıntısı var. Bizde gerçekten yok. Diğer kuyumcular da sürekli müşterisi olanlara satıyor" yanıtını verdi. Hem de sen ilan edilen fiyattan altın alamazsın. Olan yerde de 4 binden yukara fiyata alırsın. Bankadan almak istersen düşük fiyattan alırsın. Çünkü onlar sana altın vermiyor. Kağıda yazdıkları altını satıyorlar" dedi. Şimdi kefen paramı eve götürüyorum" diye konuştu.