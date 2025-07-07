İslam Memiş altının yükseleceği tarihi açıkladı! “Alım fırsatı diyerek” tüyoyu verdi

Yılın ilk yarısında hem ons hem gram altın bazında kazandıran yatırım aracının son 3 aydır "dinlenme" sürecinde olduğunu belirten Memiş, bu dönemin yakında sona ereceğini ve yatırımcılar için yeni bir alım fırsatının doğabileceğini söyledi. Hem uluslararası piyasalarda hem yerel fiyatlarda teknik seviyeleri aktaran Memiş, yıl sonu beklentilerini de paylaştı.

Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve yatırım için fırsat kollayanların bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, yıl sonu itibarıyla gram altında 4.500 TL, ons altında ise 3.500 dolar hedeflerinin geçerliliğini koruduğunu ifade eden İslam Memiş şöyle konuştu:

DİNLENME ÇOK UZUN SÜRMEZ

Altın Türk yatırımcısının her zaman ilk tercihi. Altın Bu ara biraz düşüşte fakat yılın ilk yarısında altın yatırımcısına yine yüzünü güldürdü. Türkiye'de yine en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Hem ons bazında hem gram bazında yatırımcısına kazandırdı. Ama ticaret savaşları jeopolitik gerilimlerden dolayı biraz erken bir getiri sağladı ve son 3 aydır da dinlendiğini gözlemliyoruz. Bu dinlenme birkaç hafta daha devam eder diye tahmin ediyorum. Yine yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 3309 dolar seviyesinde ve teknik olarak 3.280 dolar destek seviyesini yukarıda 3350 dolar direnç seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın şu anda serbest piyasalarda 4.260 lira seviyesinde. Dolar gram altını biraz daha desteklemeye devam ediyor. Burada da 4200-4300 lira aralığını gram altın tarafında takip etmeye devam ediyoruz. Bu aylarda birkaç hafta içinde altın yatırımcısı alım için bekliyorsa düğün yapacaklar, altın borcu olanlar işte iki haftaki önceki fiyatları o sert düşüşleri kaçırmışsa eğer, bu haftaları bence değerlendirmesi lazım. Tekrar altın fiyatlarında beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Yine yıl sonuna kadar gram altın tarafında 4500, ons altın tarafında 3.500 dolar beklentimiz devam ediyor. Bu dinlenme çok uzun sürmez. Zaten 3 aydır dinleniyor. Artık bu dinlenmenin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi söyleyebilirim.