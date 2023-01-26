İslam Memiş, borsa yatırımcılarına 'bu haberi bekleyin' diyerek açıkladı

Altın ve para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, düşüşe geçen borsa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, beklenmesi gereken hamleyi açıkladı.

Memiş, açıklamasında "Yatırım araçları tam sınır noktada, göbek noktada benim tabirimle. Piyasaların bir hikayeye ihtiyacı var, en yakın bahane de Fed. Önümüzdeki hafta Fed fiyatlaması biraz daha konuşulur" ifadelerini kullanırken, "Bu haberi bekleyin" diyerek borsa için öngörülerini şöyle sıraladı:

"Mesela Borsa İstanbul yüzde 4'ten fazla satıcılı seyirde. 5000 puan altında, 4400 dip seviyesi ve yıl içinde 6500'ü zirve takip edeceğiz ama alımlarda kademeli alacağız ve uzun vadeli yatırımcı olacağız. Prensibimiz bu şekildeydi. Borsada ne düşüşler ne de yükselişler bitmedi. Önümüzde koca bir 11 ay var. Çok bahaneler olacak satışlar ve yükselişler için. Borsa tarafındaki yatırımcılar yılın yarısına kadar kazanma ihtimal güçlü. Bu satışları da normal karşılıyorum. Satış veya yükseliş anlamında iç siyasetle alakalı, Altılı Masa'nın adayıyla ilgili piyasa bunu son kez fiyatlayacak ve bu bahane ile birlikte yeni bir yükseliş ya da düşüşle ilgili bir süreç yaşanacak. Bu hamleyi beklemek gerekiyor. Bu aday üzerinden fiyatlama takip edilmeli."