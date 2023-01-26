26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İslam Memiş, borsa yatırımcılarına 'bu haberi bekleyin' diyerek açıkladı

İslam Memiş, borsa yatırımcılarına 'bu haberi bekleyin' diyerek açıkladı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, son zamanlarda düşüşe geçe borsayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Bu haberi bekleyin" diyerek gelecek ile ilgili konuştu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 21:12
Takip Et

İslam Memiş borsayı değerlendirdi: Bu haberi bekleyin

İslam Memiş, borsa yatırımcılarına 'bu haberi bekleyin' diyerek açıkladı
+
Aa
-

Altın ve para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, düşüşe geçen borsa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, beklenmesi gereken hamleyi açıkladı.

Memiş, açıklamasında "Yatırım araçları tam sınır noktada, göbek noktada benim tabirimle. Piyasaların bir hikayeye ihtiyacı var, en yakın bahane de Fed. Önümüzdeki hafta Fed fiyatlaması biraz daha konuşulur" ifadelerini kullanırken, "Bu haberi bekleyin" diyerek borsa için öngörülerini şöyle sıraladı:

"Mesela Borsa İstanbul yüzde 4'ten fazla satıcılı seyirde. 5000 puan altında, 4400 dip seviyesi ve yıl içinde 6500'ü zirve takip edeceğiz ama alımlarda kademeli alacağız ve uzun vadeli yatırımcı olacağız. Prensibimiz bu şekildeydi. Borsada ne düşüşler ne de yükselişler bitmedi. Önümüzde koca bir 11 ay var. Çok bahaneler olacak satışlar ve yükselişler için. Borsa tarafındaki yatırımcılar yılın yarısına kadar kazanma ihtimal güçlü. Bu satışları da normal karşılıyorum. Satış veya yükseliş anlamında iç siyasetle alakalı, Altılı Masa'nın adayıyla ilgili piyasa bunu son kez fiyatlayacak ve bu bahane ile birlikte yeni bir yükseliş ya da düşüşle ilgili bir süreç yaşanacak. Bu hamleyi beklemek gerekiyor. Bu aday üzerinden fiyatlama takip edilmeli."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
2
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
3
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
5
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
6
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
7
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿TEM Otoyolu’nda tır devrildi, trafikteki sürücüler kontak kapattı
﻿TEM Otoyolu’nda tır devrildi, trafikteki sürücüler kontak kapattı
﻿TEM Otoyolu’nda tır devrildi, trafikteki sürücüler kontak kapattı
﻿Edirneli menemenci: Eğer domatesin fiyatına göre yükseltsek kimse gelmez
﻿Edirneli menemenci: Eğer domatesin fiyatına göre yükseltsek kimse gelmez
﻿Edirneli menemenci: Eğer domatesin fiyatına göre yükseltsek kimse gelmez
﻿İzmir'de suya indirim: 2 milyon abone faydalanacak
﻿İzmir'de suya indirim: 2 milyon abone faydalanacak
﻿İzmir'de suya indirim: 2 milyon abone faydalanacak
﻿İYİ Parti'den Cihan Paçacı açıklaması
﻿İYİ Parti'den Cihan Paçacı açıklaması
﻿İYİ Parti'den Cihan Paçacı açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.