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Piyasaların bir bileni İslam Memiş bu kez saat verdi. Dolar için çarpıcı uyarı

Ünlü para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu kez dolarla ilgili değişik bir şey yaptı. Sadece tarih vermekle yetinmedi saat dahi verdi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:46
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İslam Memiş bu kez saat verdi. Dolar için çarpıcı uyarı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş bu kez saat verdi. Dolar için çarpıcı uyarı
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Piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Euro ve dolar arasındaki yarışta bir euro öne geçiyor bir dolar. Son verilere göre dolar euro'yu yeniden geçti.

Altın ise 1000 lirayı zorlayıp zorlayıp geri dönüyor. Bu eşiği tekrar aşamadığı ve gelen faiz artırım kararları nedeniyle de beklenen çıkışı bir türlü yapamıyor.

Hal böyle olunca gözler sürekli ekonomik verilerde. 31 Ekim'de başlayan yeni haftaya damgasını vuracak gelişme ise Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı.

Çarpıcı uyarı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de dolarla ilgili çarpıcı bir uyarıya imza attı. Hem tarih hem de saat verdi.

İslam Memiş bu haftanın ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti. Memiş hem tarih hem de saat verdi. Ancak bu kez gram altın için değil dolar için konuştu. 

tv100'deki yazısında ABD Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı faiz kararına dikkat çeken Memiş, 2 Kasım Çarşamba günü saat 21:00 ile 22:00 arasında dolarda sağlıksız dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

3 Kasım Perşembe günü ise Türkiye'deki çalışanları ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamı TCMB tarafından açıklanacak.

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