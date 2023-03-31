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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Dünya Bankası'nın uyarısı hatırlattı ve ekonomiye ilişkin dikkat çeken uyarılar yaptı. Memiş "Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın" uyarısında bulundu.

Galeri Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:41
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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

TV100.com yazarı İslam Memiş, 'Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın' ifadelerini kullandı. Memiş'in bugünkü yazısı şöyle

2/15
Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Memiş'in bugünkü yazısı şöyle:

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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Dünya Bankası, faiz artıran dünya merkez bankalarını 2023 için çok uyarmıştı, ancak bu uyarıyı kimse dikkate almadı. 2023’de beklenen tufana az kaldı!
 

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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Bu kez yıkıcı bir özelliği olacak. Sorunun herkes farkında. Az hasar ile atlatmak için çözüm arıyorlar.  
 

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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

ABD’de üç bankanın iflas etmesi daha bir şey değil. Diğer ülkelere ve diğer büyük bankalara sıçrayacak.

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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Sermaye el değiştirecek, dijital para sistemine geçiş hızlı ve acılı olacak.  ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta halka kapalı planlanmamış bir toplantı için ABD’nin üst düzey mali düzenleyicilerini aradı ve şunu söyledi: 

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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

“Durum sandığımızdan daha ciddi.” Yellen devam etti: “Eğer ABD borçlarında temerrüde düşerse bu ABD dolarının dünya rezervi olma statüsünü zayıflatır” dedi. Yani, böyle bir risk kabul edildi!

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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Fed’in geçen hafta piyasaya 94 milyar dolar daha nakit sürdüğünü, ondan önceki hafta da yaklaşık 300 milyar dolar likidite verdiğini anımsatmak isterim.
 

9/15
Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Böylece yakılan doların üçte ikisi tekrar geri verilmiş oldu. 

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Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

BDKK, iki bankanın kuruluşuna, bir bankanın faaliyetine izin verdi. BDKK, Hayat Finans Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verirken, Asır Yatırım A.Ş ile Ziraat Dinamik Banka AŞ’nin kuruluşuna izin verdi.

11/15
Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Dünyada diğer ülkeler de dijital para hazırlığını yaptı. Hatta doları terk edeceklerini alenen söyleyenler bile var. Dünyanın yüzde 80’ni dolar kullanıyor. Dolar rezerv bir para. Ancak ne zamana kadar?

12/15
Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Rusya, Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye ABD dolarına karşı farklı para birimiyle ticaret yapmak için çalışmalar devam ediyor. Ondan sebep altın rezervlerini artırdılar. 

13/15
Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Ondan sebep 2022’de altın bu kadar baskılandı. TCMB’de altın hazırlığını yaptı. 2002’de 110 ton altın rezervi bulunan TCMB, altın rezervini 547 tona yükseltti. 
 

14/15
Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

Memiş "Dünyayı saran ekonomik kriz çok yakında resmi olarak ilan edilecek" dedi ve "Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın" ifadelerini kullandı.

15/15
Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 

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