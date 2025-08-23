İslam Memiş çok büyük olacak diyerek açıkladı. Hazır olun diyerek büyük tüyoyu verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısındaki konuşması, küresel piyasalarda yankı uyandırdı. Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesiyle altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Ons altın, yüzde 1,41’lik yükselişle 3.371 dolara ulaşırken, yurt içinde gram altın Kapalıçarşı’da 4.500 TL seviyesine yaklaştı. Dolar endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Euro/TL paritesi 48’in üzerine çıktı.

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada, gram altının Türk yatırımcılar için en kazançlı araç olduğunu vurguladı. Türkiye’de yastık altında 7 bin ton altın bulunduğunu belirten Memiş, gram altının 2025 başında 3.500 TL’den 4.420 TL’ye yükseldiğini hatırlattı.

“Hedefimiz 6.000 TL” diyen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların altına yönelmesi gerektiğini ifade etti. Enflasyona karşı koruma sağlayan altının, 2026’da 6.000 TL’ye ulaşacağını öngören Memiş, merkez bankalarının da altın rezervlerini artırdığını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu alanda rekor kırdığını ekledi.

Gram altın, dün 4.455 TL ile en yüksek seviyesini test ederek 4.470 TL’lik tarihi zirvesine yaklaştı. Haftalık kapanış 4.441 TL’den gerçekleşirken, haftalık yükseliş yüzde 1,35 oldu. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 4.500 TL’ye, çeyrek altın ise 7.340 TL’ye ulaştı.

Güncel fiyatlar ise şöyle: Gram altın alış 4.431 TL, satış 4.490 TL; çeyrek altın alış 7.259 TL, satış 7.325 TL; yarım altın alış 14.519 TL, satış 14.651 TL; tam altın alış 28.948 TL, satış 29.167 TL.