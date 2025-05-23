İslam Memiş: Çok Kazandıracak

Gram altın, hafta içinde 3968 TL seviyesine kadar çekildi. Para ve Piyasalar uzmanı İslam Memiş, haftanın kapanışında gram altının serbest piyasada 4111 TL’ye ulaştığını açıkladı. Memiş, 4000 TL altının yatırımcı için tekrar alım fırsatı sunduğunu ifade ederek, yılın ikinci yarısında 4500 TL hedefinin korunduğunu vurguladı. Ancak yükselişlerin yılın ilk çeyreğindeki kadar agresif olmayacağına da dikkat çekti.

Gümüş yatırımcıları için de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons fiyatının haftayı 32.29 dolardan, gram fiyatının ise 40.35 TL'den kapattığını ifade etti.

Hafta içinde gram gümüş 39.65 TL’ye kadar gerilerken, Memiş bu seviyelerin yatırım yapılabilir olduğunu belirtti. Altın-gümüş rasyosuna dikkat çeken Memiş, Nisan ayında 106 olan oranın şu an 99.19’a düştüğünü ve bu verinin gümüş lehine bir fırsat oluşturduğunu söyledi. 2025’in “gümüş yılı” olacağına inandığını belirten Memiş, gümüşün hâlâ ucuz kaldığını dile getirdi.

“YIL SONUNDA 45 TL OLABİLİR”

Dolar kuruna dair öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, haftanın son işlem gününde doların 38,85 TL seviyelerinde olduğunu ve yıl sonuna kadar bu rakamın 40-45 TL bandına yükselebileceğini söyledi. Dolar tarafında düşüş beklemediğini açıkça ifade etti.

“ALTIN MI, BİTCOİN Mİ?”

Yatırımcıların sıkça sorduğu “Altın mı, Bitcoin mi?” sorusuna da açıklık getiren İslam Memiş, ikinci çeyrek için avantajın kripto paralarda olduğunu söyledi.

Bitcoin’in 104.000 dolar direncini test ettiğini belirten Memiş, sıradaki hedefin 109.000 dolar olduğunu dile getirdi. Önceki alım fırsatlarının 85.500 ve 77.000 dolar seviyelerinde oluştuğunu hatırlattı. Altının yıllık getirilerinin büyük kısmını yılın ilk çeyreğinde verdiğini ifade eden Memiş, bu nedenle ikinci çeyrekte Bitcoin’in daha cazip bir yatırım aracı haline geldiğini savundu.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir, uzmanın kendi görüşleridir.