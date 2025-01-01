İslam Memiş 'dikkat' diyerek yatırımcıyı uyardı! Bunu yapan kaybedecek

2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı Bitcoin oldu. Büyük yükseliş gösteren Bitcoin, yüzde 111’i aşan bir yükseliş gösterdi. Ünlü ekonomist İslam Memiş ise Bitcoin için kaldıraçlı işlemlerden uzak durulmasının altını çizerken, “Dikkat edin aşağıda 85 bin dolar seviyesi ve 75 bin dolar seviyesi görülürse hiç şaşırmayın.” dedi.

BİTCOİN’DE SERT YÜKSELİŞ

Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilen Bitcoin, 1 dolardan 108 bin dolar seviyelerine kadar geldi. Geleceğin yatırım aracı olarak belirtilen Bitcoin, geçtiğimiz sene 41 bin dolarda işlem görüyordu. 1 yıl içinde yüzde 111’lik bir kazanç sağlayan Bitcoin 108 bin dolar rekoruna ulaştı.

MEMİŞ: DİKKAT EDİN! HİÇ ŞAŞIRMAYIN…

Bitcoin’de 2025 yılı tahminleri ise merak edilmeye başlandı. Ünlü ekonomist İslam Memiş, 2025 yılında yatırımcıların varlıkları çeşitlendirilmesini belirtirken, bilmeyen yatırımcıların kaldıraçlı işlemden uzak durmasının altını çizdi. Memiş, kaldıraçlı işlemlerde bilmeyen yatırımcının kaybedeceğini ve iflas edeceğini belirtti. Memiş, “2025 yılında 120 bin dolar ile 140 bin dolar hiç problem yok ama dikkat edin! Aşağıda 85.000 dolar seviyesi ve devamında 75 bin dolar seviyesi görülürse hiç şaşırmayın!” dedi.

SEÇİM SONRASI BOĞA BAŞLADI

ABD seçimlerinde Trump’ın seçilmesi sonrasında Bitcoin 69 bin dolardan yukarı doğru ivme kazanarak 100 bin dolara kadar geldi. Trump’ın Bitcoin için iyimser tavırlarının yükselişe sebep olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ancak, sert yükselişin ardından düşüşte yaşandı. Anlık olarak Bitcoin 93 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Boğa sezonunda Bitcoin’de sert yükselişler 2025 yılında da devam edeceği uzmanlar tarafından bekleniyor.

BOĞA PİYASASI NEDİR?

Boğa piyasası veya boğa koşusu, yatırımcıların çoğunluğunun satın alım yaptığı, talebin arza ağır bastığı, piyasa güveninin yüksek olduğu ve fiyatların yükseldiği bir dönem olarak adlandırılıyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.