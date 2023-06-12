İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çarşamba ve Perşembe günlerini işaret ederek doların önümüzdeki günlerdeki seyri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 1

Altın ve para uzmanı İslam Memiş tv100.com'daki köşe yazısında doların çıkacağı seviyeden altın ve gümüş piyasasındaki son duruma, Borsa İstanbul'daki gelişmelerden dünya piyasaları kadar bu hafta yaşanacak gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 2

Memiş'in yazısından öne çıkanlar şöyle:

Yeni haftada piyasaları oldukça yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yurt içinde kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaları, ekonomi yönetiminin yeni yol haritasını ve TL’nin performansını takip edeceğiz.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 3

Yurt dışında Fed, ECB ve BoJ faiz kararlarını takip edeceğiz.

Geçen hafta sert değer kayıpları yaşanan kripto para piyasaları yakından takip edilecek. Türkiye’nin gündemi, dolar, yeni zamlar ve para politikaları.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 4

Geçen haftayı 23,38’den tamamlayan dolar/TL kurunda hedef neresi, yeni ekonomi yönetimi açıklama yapacak mı gibi soruların cevabı aranacak.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 5

Yeni kabinenin ikinci toplantısı çarşamba günü gerçekleşecek. Öncelik ekonomi olduğundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, piyasalar açısından önemli.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 6

Asgari ücret, memur zamları konusu bu haftanın önemli bir başlığı olacak.

Yurt dışında Amerika Merkez Bankası (Fed) çarşamba, Avrupa Merkez Bankası (ECB) perşembe günü, Japonya Merkez Bankası (BoJ) günü faiz kararlarını açıklayacak.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 7

ABD’de salı, Avrupa’da cuma günü açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalar için çok önemli bir veri.

Bir önceki toplantısında 25 baz puan faiz artıran Fed’den Haziran toplantısında faiz artışı beklenmiyor.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 8

Fed kararından sonra Başkan Jerome Powell’ın saat 21.30’daki açıklamaları piyasalar açısından önemli.

Perşembe günü saat 14.00’de faiz kararını açıklandıktan sonra Başkan Cihristine Lagarde’nin saat 15.45’deki basın toplantısı da önemli olacak.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 9

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddy’s cuma günü Türkiye için olası raporunu yayımlayacak.

Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları:

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 10

BİST 100 ENDEKSİ

5 bin 626 puandan kapanış yapmıştı.
5 bin 535-5 bin 720 puan aralığını takip edeceğim.
Altında kapanışlar 5 bin 425 puan, üzerinde kapanışlar 6 bin puanı hedefler.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 11

GRAM ALTIN

Bin 475 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.
Bin 450-Bin 515 lira aralığını takip edeceğim.
Yoğun ve kritik bir veri haftası olduğundan geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var.

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İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı 12

GRAM GÜMÜŞ

18,26 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.
17,70-18,98 lira aralığını takip edeceğim.
Veri akışı belirsiz olduğundan geniş bant aralığına odaklanacağım.
İyi haftalar dilerim…

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