İslam Memiş ezberleri bozdu! Yatırımdaki yeni gözdeyi açıkladı

İslam Memiş, 2030 yılına kadar dolar ve euronun yerini Çin yuanı ile Rus rublesi alabileceğini belirtti. Bu öngörüsünü Çin’in küresel ticaretteki yükselişi ve Rusya’nın tarım ile enerji alanındaki stratejik hamlelerine dayandırdı. Özellikle Çin’in yapay zeka ve otomotiv sektöründeki ilerlemesi, bu dönüşümün temel dinamiklerinden biri olarak gösterdi.

Altın ve gümüşün Türkiye’de yatırımcılar arasında geleneksel olarak tercih edildiğini belirten Memiş, platin ve paladyum gibi alternatif değerli metallere yönelmenin zamanının geldiğini söyledi. Nisan ayında bu metallerin ciddi anlamda düşük kaldığını vurgulayan Memiş, yatırım sepetlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini savundu.

İslam Memiş’in konuşması şöyle:

Dünyada 200'den fazla Merkez Bankası var ve 200'den fazla para birimi var. Türkiye’deki yatırımlara baktığımız zaman bankadaki mevduatlara veya cebimizdeki paraya baktığımız zaman ya dolar ya euro biliniyor. Bu ezberlerin artık yavaş yavaş bozulması gerekiyor. Ben daha objektif değerlendiriyorum ve geleceği planlıyorum. 2030 yılını planlıyorum ve 2030 yılında dolar ve euronun yerini Çin yuanı ve Rus rublesinin alacağını tahmin ediyorum. Eğer geleceği satın almak istiyorsanız ki dünyadaki ticari pastadan en fazla Çin pay alacak. Herkes görüyor ama kabullenmesi biraz zor sanırım trafikte gördüğünüz araçların 10 tanesi 3 tanesi Çin arabası değil mi? Gözünüzün gördüğü ürünlerin %90'ı Çin malı değil mi? Dolayısıyla için gümbür gümbür geliyor. Özellikle yapay zeka teknolojisinde geliyor o yüzden bence artık dolarları bir noktada atmanın zamanı geldi. Artık Çin yuanı zamanı artık devir dolar devri değil. Yine kağıt paraları seviyorsanız bir farkındalık yaratmak istiyorsanız kendinizde geleceği satın almak istiyorsanız Rus rublesine bakın. Her ne kadar savaşta olsa da her ne kadar ambargolar olsa da Rusya'nın topraklarının ve Rusya'nın yerli ve milli üretimlerini yerinde görmeyen, tespitini yapamayan geleceğe bence hamle yapamaz. Gelecek için risk alamaz o yüzden bir bakmak lazım Rusya gelecekle ilgili neler yapıyor. Bir tane örnek verebilirim bütün Kafkas ülkelerinde tarım arazileri satın alıyor. Kendi arazileri muhteşem zaten ve doğalgaz yeraltı kaynakları zengin ve burada muhteşem bir şekilde dışa bağımlılığı azaltmak suretiyle kendi gıdalarını sebze meyvelerini üretmek için muhteşem devasa böyle tarım arazileriyle seralar yapıyor.

DEĞERLİ METALLERDE SÜRPRİZ ADAYLAR

Bugüne kadar geleneksel yatırımcı araçlarımız var değil mi altın ve gümüş değerli metaller tarafında hep Türkiye'de klişe klasik altın ve gümüş ezberleri bozalım mı? Bence bozalım bakın platin ve paladyum gibi emtialar var. Paladyum ve platin yani nisan ayında kamuoyunda birçok yatırımcıya yalvardım sanki benim parammış gibi bakın 3.500 dolar altın ons fiyatı var. Platin ve paladyum çok düşük kaldı, gümüş çok düşük kaldı neden ısrarla altın diyorsunuz. Eğer kazanmak istiyorsanız bir şey zirveyi görmüşse onun arkasından gidip sürekli takip etmekten ziyade sepetinizdeki değerli metalleri çeşitlendirmelisiniz. Platin ve paladyum neden almayayım gelecek için neden planlama yapmayayım?