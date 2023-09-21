İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in FED faiz kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Memiş, pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarının ikiye katlanacağını, yatırımcıların ne yapması gerektiğini açıkladı. Altının hangi seviyeye çıkacağını duyurdu.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 1
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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 2

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artırımına gitmeyerek yüzde 5.25-5.50 seviyelerinde kalmaya devam etti.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 3

Kararın altın fiyatları, dolar endeksi ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yönelik doğrudan etkisinin olacağı ifade edildi.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 4

Türkiye'de altın piyasalarının uzman ismi olarak bilinen İslam Memiş, Fed kararı sonrasında altın yatırımcısını nelerin beklediğini şu ifadelerle açıkladı:

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 5

"ALTIN BU KARARIN ARDINDAN ZİNCİRLERİNİ KIRACAK"

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 6

"Beklenen oldu. Altın fiyatlarını uzun süredir gerek söylem gücü ile, gerekse de aldığı faiz kararlarıyla baskılayan Fed, bu toplantıda faiz artırımına gitmedi.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 7

Görünen o ki, Powell'ın açıklamalarından da anlaşılan gelecek ay son kez 25 baz puanlık faiz artırımına gidilecek ve 2023 yılı kapatılacak. 2024 yılında ise uzun süredir beklenen faiz indirimleri oldukça güç görülüyor. ABD, gelecek yılı yüksek faizle sürdürmeyi düşündüğünü piyasalara açık bir şekilde belirtti.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 8

Peki bu kararların ardından altın fiyatlarında ne olacak? Ons tarafında piyasa beklentisi ile çelişen bir karar gelmediği için, sert inişler ve yükselişler görmedik.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 9

Zaten piyasalar, bu faiz kararını biliyordu ve pozisyonlarını almıştı. Ancak pandemi sonrasında yürütülen sıkı para politikaları ile altın üzerinde kurulan yoğun baskı, faizlerin yükseltilmemesiyle birlikte bir miktar gevşeyecektir.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 10

Eylül ayında ucuz altın için son günler olduğunu belirtmiştik. Alınan karar da bu ifademizi doğruluyor. Ekim ayıyla birlikte altın fiyatlarında sert bir tırmanış göreceğiz. Ons tarafında 2000 seviyesi test edilebilir ancak beklenen yükseliş,

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 11

Ekim'e girmeden kendini hissettirecek diye tahmin ediyorum. Gelecek hafta itibarıyla, özellikle pazartesi piyasaların açılmasıyla beraber altında yukarı yönlü bir hareketin başladığına şahit olabilir.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 12

Gram altın 1660 lira seviyesinde. Fos. 1700 - 1708 lira seviyesinde. 1700 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu fiyatlar kalıcı değil.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 13

Fed'e kadar baskı altında kalacak, Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi..

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 14

Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 15

Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 16

FED KARARI NE OLDU?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Karar oybirliğiyle alındı.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 17

FOMC son olarak 26 Temmuz'da 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.

FOMC tarafından yayınlanan karar metninde Komitenin ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Metinde "Komite, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkileme gecikmelerini ve ekonomik-finansal durumu dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 18

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın

Alış:1.687

Satış:1.687

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 19

Çeyrek Altın

Alış:2.762

Satış:2.816

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İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı 20

Cumhuriyet Altını

Alış:11.046

Satış:11.219

Ata Altını

Alış:11.268

Satış:11.549

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