İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı

FOMC son olarak 26 Temmuz'da 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.
FOMC tarafından yayınlanan karar metninde Komitenin ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.
Metinde "Komite, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkileme gecikmelerini ve ekonomik-finansal durumu dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.
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