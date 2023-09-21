İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı

Görünen o ki, Powell'ın açıklamalarından da anlaşılan gelecek ay son kez 25 baz puanlık faiz artırımına gidilecek ve 2023 yılı kapatılacak. 2024 yılında ise uzun süredir beklenen faiz indirimleri oldukça güç görülüyor. ABD, gelecek yılı yüksek faizle sürdürmeyi düşündüğünü piyasalara açık bir şekilde belirtti.