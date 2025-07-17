İslam Memiş “Geç kalmayın” diyerek uyardı: Altın için kritik tahmin!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, uluslararası piyasalarda altının yeniden yükselişe geçtiğini belirterek yatırımcıları “geç kalmayın” diyerek uyardı. Memiş’e göre altın “dinlenme” dönemini geride bıraktı ve artık yeni bir “yükseliş dalgası” başladı. Özellikle jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yıl sonuna kadar ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 4.500 TL seviyeleri bekleniyor.

Kasım ayına kadar bu seviyelere ulaşılmasını beklediğini vurgulayan Memiş, özellikle jeopolitik gerilimlerin bu yükselişi destekleyebileceğini belirtti. Gümüş tarafında da önemli ataklar yaşandığını kaydeden Memiş, yıl sonu hedefinin gramda 55 TL, ons gümüşte ise 45 dolar olduğunu dile getiren İslam Memiş şöyle konuştu:

Uluslararası piyasalarda ons altın 3.345 dolar seviyesinde düşüşlerin kalıcı olmayacağını, o dinlenme sürecinin bittiğini, altın alımı için çok geç kalınmaması gerektiğini, yine Kasım ayına kadar radarımızda 3.500 dolar seviyesi olduğunu daha önce de sık sık ifade ettim. Özellikle jeopolitik gerilimle birlikte 3.500 dolar seviyesini Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Daha önce de gelebilir jeopolitik gerilim sürecine bakacağız ama radarımızda 3.500 dolar seviyesi var. Artık yükseliş trendi yani adını ikinci dalga yükseliş olarak koyduğumuz yükseliş dalgasının içerisindeyiz. Bu yükselişler her fırsatta devam edecek. Gram altının TL fiyatında artık radarımızda 4.500 lira seviyesi var. Kasım ayına kadar beklediğimiz 4.500 lira seviyesini beklemeye devam edeceğiz. Yani altın tarafında düşüş beklentimiz bitti. Bu hafta şov yapan gümüş tarafına gelirsek gram tarafında 50 lira seviyesinin üzerinde, ons tarafta 39 dolar seviyesi üzerinde bir atak gördük. Yükselişler devam edecek. Yıl sonunu beklentimiz gram tarafında 55 lira, ons gümüş tarafında 45 dolar seviyesi.