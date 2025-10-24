Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararları sonrası altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendirerek piyasaların teknik analizle açıklanamayacak bir manipülasyon sürecinden geçtiğini belirtti. Son haftalarda yaşanan agresif yükselişlerin ardından gelen düşüşlerin doğal olduğunu ifade eden Memiş, ons altının 4.068 dolar seviyesinden 3.800 dolara kadar geri çekilebileceğini söyledi. Gram altın fiyatında ise 500 TL’ye varan bir düşüş yaşandığını, kısa vadede 5.500–6.000 TL aralığında dalgalanma beklediğini aktardı.

Memiş, sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonların yatırımcıları panik alımına yönlendirdiğini, bu süreçte fiziki altınlara yüksek işçilik bedelleri uygulandığını belirtti. Altın fiyatlarındaki yükselişin merkez bankası alımları, jeopolitik gerilimler ve faiz indirimleri gibi bilinen nedenlere bağlanmasının yanıltıcı olduğunu belirten Memiş, bu faktörlerin zaten uzun süredir piyasada etkili olduğunu hatırlattı.

Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade eden Memiş, 2026 yılı itibarıyla gram altının 5 haneli rakamlara ulaşabileceğini, ons altının ise 4888 dolar seviyesini görebileceği tahmininde bulundu.

İslam Memiş şöyle konuştu:

Türkiye'de zirve seviyeler geldiği zaman insanlar panik oluyor, alımlarını yapıyor. Bu finansal okuryazarlıkla alakalı. Özellikle insanlara altın fiyatları düşmeyecek, daha da yükselecek algısını yerleştirilen bir sistem var karşımızda. O yüzden işte 3.000 liradan almayan, 4.000 liradan almayan, 5.000 liradan almayan gitti 6.280 liradan veya 6.300 liradan gram altın aldı. Dolayısıyla bu panik alımları yatırımcı ciddi anlamda zarar ettiriyor. Orta ve uzun vadeli yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Burada şüphemiz yok. Çünkü riskler masada kalmaya devam ediyor. Ancak 2026 yılında ilk kez bir şey göreceğiz Türkiye'de gram altın tarafında artık 4 haneli rakam değil artık 5 haneli rakam karşımızda olabilir. Yani 2026 yılında artık 4 haneli rakam gram altın tarafında tarih olabilir. 5 haneli rakamlara alışmak lazım.