İslam Memiş gram altının 3.500 TL olacağı tarihi açıkladı. Altında kıyamet kopacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş gram altının 3.500 TL olacağı tarihi açıkladı. Altında kıyamet kopacak

Altın ve Para Piyasalarının önemli ismi altında fırtınanın kopacağı tarihi açıkladı. Bakın İslam Memiş'e göre gram altın tahmini.

Güvenli liman altında neler olacak? Gram altın kaç liraya çıkabilir. İşte bu konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama geldi. Altında fiyatlar nereye gidecek? İslam Memiş, tarih ve fiyatın nereye uçacağına dair ipuçları verdi. Ve Memiş altına yatırım yapanların bu döneme dikkat etmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

ABD tarım dışı istihdam verilerinin altın fiyatlarında yaşanan ani düşüşlerin tedirgin ettiğini belirten İslam Memiş bunu alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

Altın fiyatlarının 2417 liraya kadar gerilemesiyle alım yapan yatırımcıların şanslı olduklarını belirten Memiş, bayrama kadar alım işlerini tamamlamanın önemine vurgu yaptı.

TEMMUZDA ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş tarih vererek, altının gelebileceği noktayı açıkladı. Memiş, Temmuz ayında altın fiyatlarında yeni rekorların görüleceğini ve gram altının 3000 ila 3500 lira seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. Yıllık bazda öngörülerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Memiş, yatırımcılara günlük yorumlar yaptığını ve piyasayı yakından takip etmelerini tavsiye etti.

AÇIK POZİSYON RİSK

Bayrama kadar alım yapmayan yatırımcıların dokuz gün boyunca açık pozisyonda olmalarının risk olduğunu ifade eden İslam Memiş, bu dönemde yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İslam Memiş, bu değerlendirmelerle birlikte altın yatırımcılarına önemli ipuçları sundu.

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