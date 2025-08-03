İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı! Rekor tahmin

Bir süredir yatay seyreden ancak dün ABD'den gelen Tarım Dışı İstihdam verileri ile bir yükseldi. Altın yatırımcıları ise alım fırsatı kaçtı mı diye endişleniyor.

Bir süre yüksek giden altında 24 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine gitmesinin ardından piyasadaki endişeler bir miktar hafifledi ve altın fiyatları düştü.

Diğer yandan Trump'ın baskılarına karşın FED’in faiz kararını sabit tutması da sakinlik oluşturdu.

Yatırımcılar ise panik ve kaos ortamında yükselişe geçen altında ivmenin ne yöne olacağını merak ediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Posta Gazetesi'ne yaptığı açıklamada 30 Haziran’da 3. Dalışın gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

“Altın fiyatlarında yol haritamız daha önceki açıklamalarımda olduğu gibi Nisan ayına kadar ciddi zirveler gördük gram altın ve ons altın tarafından yıllık getiriyi erken vermişti. Ticaret savaşları, jeopolitik etkenler altını ciddi bir oranda desteklemişti. Nihayetinde altın 3 ay süre ile bekleme dönemine girmişti.

Artık dinlenme süreci bitti. 30 Haziran’da adını 3. Dalış olarak koyduğumuz süreçte gram altın yurt içi piyasalarda 4 bin 185 TL. ONS altın ise 3 bin 247 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Burada da yine yatırımcısına alım fırsatı sunmuştu. Bir aylık süreç içinde dalgalı bir seyirde ilerledi altın. Bugüne kadar da yükselen bir seviyede devam etti diyebiliriz. Dalgalanma devam ediyor. Geçen hafta 4 bin 468 TL seviyesindeki gram altın yine aynı haftanın sonunda altında 100 liralık bir geri çekilme görüldü. Tabi ki buradaki etkenler Trump’ın açıklaması, jeopolitik gerilmeler oldu”

Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Fed'in faiz kararına işaret eden Memiş ons altının hafta başında 3308 dolara kadar gerilediğini anımsattı. İslam Memiş'e göre ons altının kısa vadede 3 bin 380 doları görme ihtimali bulunuyor.

Yıl sonuna kadar Fed'in iki kez faiz indirimi yapacağını tahmin eden Memiş'e göre Fed 2026 yılında ise 5 kez faiz indirimi yapacak. "Bu da 2026 yılında altın fiyatlarının yükseleceğini işaret eder." diye ekledi.

ALTIN BOZDURACAKLAR DİKKAT!

Altını olanlar için ise Memiş'in uyarısı şu şekilde oldu:

"30 Haziran’da başlayan yükseliş trendinin Kasım ayına kadar devam etmesini bekliyorum. Tabi bu Kasım ayı sonu da olabilir Aralık ayına da kalabilir. Bunu o günün şartları belirleyecektir. Gram altında bu tarihe kadar olan beklentim 4 bin 500 lira. Kasım ayından sonraki süreçte bir gerileme bekliyorum.

Şu anda elinde altın yatırımcının eğer araba, ev almayacaksa bozdurmasını önermiyorum. Ancak bu noktada nakite ihtiyacı olan vatandaşlar bozabilir. Burada bir problem yok.”

TCMB'nin faiz indirimini ve gelecekteki faiz kararlarını değerlendiren Memiş şunları söyledi:

"Merkez Bankası piyasa dostu bir faiz indirimi yaptı geçtiğimiz hafta. Merkez Bankası piyasalara ‘Ben sizi anlıyorum ve beklentinizi karşılıyorum’ demiş oldu. Yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimi bekliyorum. Faiz indirimleri ile birlikte gram altın konumunu korumaya devam eder."

Memiş 2026 yılına dair altın tahmininde bulundu:

"2026 yılı için gram altın öngörüm 6 bin lira seviyesi. Bundan sonra da altın fiyatları dolardan destek alacak”

Altının güvenli liman konumuna işaret eden Memiş küresel gerilimlere dikkat çekerken, yıl sonunda İran tarafında bir rejim değişikliği, İsrail ile gerginlik beklediğini bu gerilime Türkiye'nin de katılabileceğini savundu.

Memiş şunları söyledi:

"Gram altın hep ONS altından destek almıştı. Bundan sonraki süreçte gram altının destek alacağı nokta dolar olacaktır. Gram altın sırtını dolara yasladı diyebiliriz. Altın puslu havaları seven güvenli bir limandır. Altını her ne kadar sık sık konuşsak da gümüş de önemli bir yükselişte. Yatırımcı için bir çeşitlilik olabilir”