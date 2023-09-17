İslam Memiş gram altının zirve yapacağı tarihi açıkladı. "Bugünkü fiyatlar çok ucuz"

Finans uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz haftanın piyasa verilerini değerlendiren finans uzmanı İslam Memiş, gram altın için uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Gram altının 2 bin 500 TL'ye ulaşarak zirve yapmasını bekleyen Memiş, yatırımcılar için net tarih verdi.

Ons ve gram altın fiyat hareketlerini inceleyen Memiş, gram altının uzun vadede 2 bin 500 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini ifade etti.

"ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"

Ons altın bin 928 dolarda yüzde 1 primle haftayı tamamladığına dikkat çeken Memiş, "Hızlı bir toparlanma oldu. Fed'in faiz kararı var, yine bir dalgalanma olacak. Yüzde 3.7 geldi ABD enflasyonu. Enflasyon geri gelecek ve artmaya devam edecek. Daha kötüsü, ABD'de enflasyonun yüzde 4'e çıkacağına tanık olacağız. Altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında böylece düşüşler kalıcı olmayacak. Şu anda bin 928 dolarda, yukarıda bin 960 direnci var" dedi.

"GRAM ALTIN BU TARİHTE 2 BİN 500 TL'YE ULAŞACAK"

Gram altının televizyon ekranlarında bin 662 liradan işlem gördüğünü belirten Memiş, "Serbest piyasalarda bin 702- bin 712 lira. bin 700 altına sarktı bu hafta ancak kesinlikle dip seviyeler, fırsatları kaçırmayın, yıl sonunda bin 880, 2024 yılının ortalarında, yaz aylarında 2 bin 500 lira seviyelerini bekliyorum. Bir yıl sonraki fiyatı baz aldığımızda bugünkü fiyatlar çok ucuz. Bu hafta alım yapanlar iyi karar verdi" değerlendirmesinde bulundu.