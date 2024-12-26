İslam Memiş kötü haberi verdi: Çok sert olacak

2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Açıklanan asgari ücrete birçok kesimden tepki gelirken, İslam Memiş, asgari ücret ve 2025 yılında ekonomik olarak vatandaşları nelerin beklediği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, asgari ücretin bu seviyeye gelmesinin ardından 22 bin 104 TL'nin dolar bazında 627 dolara denk geldiğini ifade etti.

"ENFLASYON RAKAMLARININ DÜŞMESİ GEREKİYOR"

Geçtiğimiz sene 578 dolar olan asgari ücretin, bugünkü kur üzerinden artış gösterdiğini söyleyen Memiş, “Asgari ücretin enflasyon üzerinde kalabilmesi için bundan sonra enflasyon rakamlarının düşmesi gerekiyor” dedi.

"CİDDİ ALIM GÜCÜ SORUNU YAŞANABİLİR"

İslam Memiş, asgari ücretin enflasyona etkisini yüzde 2,1 olarak hesapladığını belirterek uzun vadede bu etkinin yüzde 3,6 seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Ancak enflasyon rakamları eğer düşerse bu farkın kapanabileceğini söyledi. Yine de, 2025 yılında vatandaşların ciddi alım gücü sorunları yaşayabileceğini vurguladı.

Küresel ekonomilere yönelik belirsizliklerin 2025 yılında daha da yükseleceğini belirten Memiş, özellikle Amerika’daki başkanlık değişiminin ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının etkilerine dikkat çekti. Memiş, Bu gelişmelerin Türkiye'yi de etkileyeceğini söyledi.

"KRİPTO PARADAN UZAK DURUN”

Memiş, borsa piyasası için pozitif beklentilerini koruduğunu belirterek, vatandaşları kripto para piyasasına girmemeleri konusunda uyardı. Memiş, 2025 yılında kripto para piyasasında derin manipülasyonların yaşanabileceğini iddia etti.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI RAFLARA YANSIYACAK”

Asgari ücretin yükselmesinin ardından bu artışın birçok ürün ve hizmet fiyatına yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Memiş, maliyet hesaplamalarında sadece işçilik giderlerinin değil, tüm gider kalemlerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.