İslam Memiş kötü haberi verdi! Petrole zam ne demek? Altın daha da yükselir mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, petrol fiyatlarına gelen zammın sadece ulaşıma gelecek bir zam olmadığını, iğneden ipliğe her şeyin zamlanacağının işareti olduğunu söyledi.

İslam Memiş, İsrail İran gerilimi sonrası altın yatırımcısının da merak ettiği soruya yanıt verdi.

"ALTINDA İLGİNÇ BİR DURUM OLDU"

Yaşanan İsrail İran gerilimi sonrası ilginç bir gelişme yaşandığına dikkat çeken İslam Memiş, "Tuhaf bir şey oldu. Altında yükseliş yüzde 1 ile sınırlı kaldı. Alıcı kötüyü fiyatlamadı. Normalde yüzde 3-4 yükseliş beklenirdi. Ancak Nisan'daki bir yükseliş görülmedi" dedi.

"YATIRIMCI NE YAPMALI?"

tv100 yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Burada önemli olan, yatırımcıların panik yapmadan soğukkanlılıkla bölgeyi takip etmesi lazım" dedi. İslam Memiş, "Trump masaya güçlü oturmak istiyor. Sonuçta İran'ı vurarak, Çin'in petrol alımını engelliyor, doğalgaz satışlarını engelliyor. Yani burada uluslararası ticareti de aslında bir noktada sekteye vuruyor. Ama sonuca baktığımız zaman da bu, sürdürülebilir bir politika değil. Yani Amerika bu kadar enflasyonla mücadele etmişken bu fiyatların bu kadar yüksek kalması çok da kabul görmez diye düşünüyorum. Altın fiyatları birkaç hafta sonra normal seyrine döner diye düşünüyorum." diye konuştu.