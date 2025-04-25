İslam Memiş kuyumculardan altın alanları bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. "Vah vah" diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
İslam Memiş kuyumculardan altın alanları bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. "Vah vah" diyerek duyurdu

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, kredi ve nakit avansla altın alanları uyardı: “Batarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz.” Bankalar da SMS ile yatırımcıları bilgilendiriyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte kredi veya nakit avans kullanarak altın alanların sayısının arttığını belirten Memiş, bu yöntemin büyük riskler taşıdığını vurguladı.

“Kredi çekerek yatırım yapan bir topluma ne kadar konuşsak fayda etmez,” diyen Memiş, “Vah vah” diyerek durumu özetledi. Uzman, vatandaşların tasarrufu önceliklendirmesi gerektiğini, harcamanın ise kalan parayla yapılması gerektiğini ifade etti.

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Memiş, finansal piyasaların belirsiz bir dönemde olduğunu, kripto para, emtia ve borsalarda ani yükselişlerin yatırımcıları cezbettiğini ancak kolay para kazanma hayallerinin gerçekçi olmadığını söyledi.
“Nefsinize hâkim olun, kaldıraçlı işlemlerden uzak durun,” uyarısında bulunan Memiş, aksi takdirde yatırımcıların tüm birikimlerini kaybedebileceğini belirtti.

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Memiş "Bize her zaman kafamızı kuma gömdüler, yanlış şeyler yönlendirdiler. Dediler ki bugüne kadar; işte harcamanı yap, kalan paranla tasarrufu yap. Çok yanlış. İlk önce tasarrufunu yapacaksın, kalan paranla harcama yapacaksın" dedi.

2025 yılında modern teknolojilere rağmen bu tür riskli hamlelerin devam ettiğini vurgulayan uzman, finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti.

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BANKALARDAN UYARI

Altına olan talebin artmasıyla bankalar da harekete geçti. Bazı bankalar, müşterilerine SMS yoluyla uyarılarda bulunarak nakit avansla altın, döviz veya kripto para alımlarının kredi kartı limitlerini riske atabileceğini bildirdi.

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Bankaların mesajlarında, bu tür işlemlerin kart kapatma gibi yaptırımlara yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması veya şüpheli transferlerin de benzer sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

İslam Memiş, vatandaşların finansal piyasalarda doğru bilgiye ulaşması ve uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Uzman, dünyanın ekonomik olarak belirsiz bir sürece ilerlediğini, bu nedenle temkinli davranmanın hayati olduğunu sözlerine ekledi.

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