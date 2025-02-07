İslam Memiş o yatırım aracını işaret etti: Bu hafta sizin haftanız

Devlet, kara para ağına yönelik operasyonlarını çoğaltarak, altın ve döviz piyasalarındaki manipülasyonları hedef gösterdi.

Memiş, "Devlet 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Bu operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, 21 kişi ise aranıyor" ifadelerini kullandı. Bu operasyonlar, piyasalarda sahtekarlık yapanlara büyük bir darbe vurdu.

ALTIN VE DÖVİZDE GİZLİ OYUN

Memiş, 2023 Mart ve Nisan aylarında, seçim döneminde piyasalarda yaşanan kargaşayı ve gizli tüccarların oyunlarını anımsatarak, "O zaman uyardım, hesabı günün birinde devlete vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonrasında fiyatlarda sert düşüşler yaşandı ve uyarılara kulak asmayanlar zarar gördü.

ALTIN KAÇAKÇILIĞINA DARBE

Geçen senenin son çeyreğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşen Memiş, altın kaçakçılığına yönelik operasyonların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmişti. Kapalıçarşı'da bu hafta gerçekleşen operasyonlar, bu durumun bir göstergesi oldu.

BORSA YATIRIMCILARI İÇİN UYARI

Memiş, borsa yatırımcılarını da uyararak, "Borsa yatırımcısını üzen üzülecek. Bu taraf da temizlendikten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız" dedi. Devletin şimdi borsa piyasasına yöneldiğini ve manipülasyon yapanların hesap vereceğini belirtti.

BÜYÜK ALTIN TRANSFERİ

Donald Trump'ın ticaret savaşları başlatmasıyla birlikte, altın fiyatlarında agresif yükselişler görüldü. Memiş, "Dünyadaki bütün yatırımcılar, altını yöneten JP Morgan gibi şirketler ve ülkeler altınlarını fiziki olarak Amerika'ya transfer ediyor. Bu transfer, 13 milyon ons, yani 38 milyar dolar değerinde" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARA ÖNERİLER

Memiş, nakit ve dolar sahibi yatırımcıların şanslı olduğunu ifade ederek, "Altın ve gümüş alacaklar, bu hafta sizin haftanız. Elinde altın ve gümüş olanlar satmasın, ekstra paraları varsa alım yapabilirler" ifadelerini kullandı. Öte yandan, tek bir varlığa yatırım yapılmaması ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini ifade etti.