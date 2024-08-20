İslam Memiş: Rekor zarar edersiniz

İslam Memiş, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, sanal altın yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Her şey kiralanacaksa, malın bir sahibi olmalı” diyen Memiş, “Kim, kimden kiralayacak? Neden dünyada alım gücü azalıyor ve insanlar fakirleşiyor? Her şey kontrollü ve herkes görevini yapıyor. Karşı çıkan gereken cevabı alır” ifadelerini kullandı.

"MALINIZA SAHİP ÇIKIN"

Memiş, yatırımcılara 2030 yılına kadar kendisinin bilgi vereceğini, fakat sonrasında yalnız kalacaklarını ifade ederek, “Küreselcilerin hizmetkârlarını eleştirmek size fayda sağlamaz. Onlar sırayla görevini yapıp gidecek. Ben buradayım ve sizi yalnız bırakmayacağım. Alanınızı daraltın, bol nakit tutun ve az insanla çalışın. Malınıza sahip çıkın!” ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCILAR İÇİN ZARAR OLUŞTURABİLİR"

Sanal altını fiziki altına çevirme esnasında bankalarda 1.000 dolarlık bir fark olduğunun ifade edildiğini belirten Memiş, bu farkın yatırımcılar için zarar oluşturabileceğini söyledi. Memiş, serbest piyasalarda ise anlık fiyatların 81.160-81.360 dolar arasında değiştiğine dikkat çekti.

"BUGÜN O GÜNDÜR"

Elindeki sanal altını fiziki altına çevirmek isteyen kişilerin zarar etmemek için neye dikkat etmeleri gerektiğini duyuran Memiş, "2 bin 505 dolar seviyesinin üstü kimin üstü kimin için yararlı? Sanal altını fiziki altına çevirmek için fırsat kollayanlar için geçerli. Bugün o gündür. Altın dolar paritesi üzerinden işlem yapacaksınız. Altın dolar paritesi üzerinden işlem yapmayanlar gümler. Zarar eder. Eğer ilk önce dolarınızı TL yaptırıp TL altın alırsanız geçmiş olsun. Bu işlem parite işlemi değildir. Böyle işlem yapmayın. Sanal altını olanlar parite üzerinden işlem yapacaksınız. 1 kilo altını bozdurup 81 bin dolar alıyorsunuz. 1 kilo altın almak istiyorsanız da 81 bin 200 dolar veriyorsunuz. Bankadaki altını fizikiye çevirmek isteyenler için o gün bugündür ve bunu parite üzerinden yapacaksınız” ifadelerini kullandı.