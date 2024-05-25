İslam Memiş tarih verdi: Çılgınlar gibi satılıyor bir şeyler olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki son yazısında altın fiyatlarının gidişatını mercek altına alarak tahminlerini paylaştı.

TEMMUZ AYINA DİKKAT

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş Temmuz ayını işaret etti.

Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının ardından metinde de 'şahin' tonda bir duruşu olduğunu belirterek, "Temmuz ayı itibariyle enflasyonda da düşüş beklentileri devam ediyor. Ancak enflasyonda yıllık yüzde 38 beklentilerini yukarı yönde revize edebilirler. Ekonomi yönetiminin yılın ikinci yarısıyla alakalı iyimser beklentisi devam ediyor. TCMB’nin toplam rezervleri 139,1 milyar dolara yükseldi. TL ve Türk ekonomisine dair pozitif açıklamaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son yazısında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), temmuzda faiz indirebilirim mesajı verdiğini belirten Memiş, "Tüm merkez bankalarından yılın son çeyreğinde beklediğim faiz indirimini sanırım ECB başlatacak" diye yazdı.

"ÇILGINLAR GİBİ ALTIN STOKLANIYOR"

Memiş’in yazısından ilgili kısım şöyle:

"Ya jeopolitik gerilim işleri ne olacak?

Tatbikatlar hızlandı. Çin ordusu, Güney ve Doğu Çin Tayvan adası çevresinde tatbikat yapıyor

Türkiye’de seferberlik düzenlenmesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Polonya, halkına ücretsiz askeri eğitim vermeye başladı.

Suikast ve kazalar ve davalar ile siyasi liderler değişiyor.

Merkez bankaları çılgınlar gibi altın stokluyor.

Temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığı yapılıyor.

İyi düşünelim iyi olsun.

Ama her şey Temmuz’u işaret ediyor."