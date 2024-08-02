İslam Memiş tarih verdi. Gram altında büyük artış olacak

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İslam Memiş tarih verdi. Gram altında büyük artış olacak

Piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Memiş, gram altının rekor seviyeye yükseleceği tarihi verdi.

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