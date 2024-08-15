İslam Memiş tarih verdi: Rekor yükselecek

ABD enflasyonu 2021 yılının Mart ayından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesindeki beklentinin altına düşerek yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Yaşanan bu gerileme, ABD tarım dışı istihdam verilerine etki ederek iş gücü piyasasında soğumaya yol açtı.

Yaşanan durum, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından Eylül ayında faiz indirimlerine başlanma olasılığını yükseltirken, altın piyasasında da değer kazanımlarının artması bekleniyor.

Ekonomist İslam Memiş, FED'in açıklamaları sonrası altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları Eylül ayı itibariyle dikkat etmeleri gereken konularla ilgili uyardı.

Ons altının 2 bin 457 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, enflasyon verisi açıklandıktan sonra gerileme olduğunu, Ons altın tarafında 2 bin 380 - 2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceklerini, Orta Doğu'da gerilim yükselirse 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyelerine geleceğini ifade etti.

YIL SONU GRAM ALTINDA BEKLENTİ 3 BİN 500 LİRA

Memiş, “Biraz da Merkez Bankasına FED'e odaklandık. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 daha sonrasında 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok’’ ifadelerini kullandı.

Memiş, gram altın fiyatının bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini 2 kez test ettiğini ifade ederek, gram altında ağustos beklentisinin 2 bin 730 lira seviyesinde olduğunu, tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Memiş, “Gram altın Ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı’’ ifadelerini kullandı.