Altın piyasasında yaşanan gelişmelerle birlikte ülke genelinde kuyumcularda uzun kuyruklar görüldü ancak altın fiyatları ulaştığı tarihi zirvenin ardından dalgalı seyretmeye devamm ediyor. Altın piyasasına ilişkin değerlendirmeleriyle ön plana çıkan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasında yaşanan dalgalı seyre yönelik kritik uyarılarda bulundu.

SARİYE NUR DÖNMEZ/ ÖZEL HABER

Altın piyasasında yaşanan düşüşü değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘’Dünyada bir manipülasyon başlattılar. Özellikle sosyal medya algısıyla insanları galeyana getirdiler altın yokmuş gümüş yokmuş öyleymiş böyleymiş diyerek. Sonuçta tarihi zirveleri gördük. Sonuç itibariyle altın fiyatları son iki gündür de dalgalı seyrine halen devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı. Memiş, kısa vaadeli bu düşüşlerden sonra yükseliş yönü beklediğinin de altını çizdi.

‘’TEKRAR YÜZDE 50 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ BEKLENTİMİZ VAR’’

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları bu hafta hızlı bir düşüş yaşadı. Perşembe günü gümüşün ons fiyatı %0,29 (14 sent) gerileyerek 48,34 dolar seviyesine indi. Geçen hafta yükseliş eğiliminde olan gümüşte yaşanan ani yükselişe yönelik yaptığı değerlendirmede Memiş ‘’Yüzde 5 satıcılı, beklediğim düşüşler gerçekleşti. Köpük fiyatlamalardı,sağlıksız yükselişlerdi. Altın gümüş rasyosunun 86 ya yükselmesiyle birlikte bu tarafta köpüğün yüzde 50’si alındı. Tekrar yüzde 50 oranında bir düşüş beklentimiz var.’’ ifadelerini kullandı.

‘’YIL SONUNA KADAR FİYATLAR SAĞLIKSIZ OLACAK’’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki yükselişin önümüzdeki haftalarda tekrar devam edeceğine dikkat çekerek, düşüş yönlü kısa vadeli beklentisinin sürdüğünü belirtti.

’Piyasa manipülasyon fiyatlamasına girdiğinin altını çizen İslam Memiş ''Yıl sonuna kadar fiyatlar sağlıksız olacak. Sert yükselişler, düşüşler. Artık fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Akıllı olan yatırımcının böyle davranması lazım. Bundan sonraki süreçlerde sağlıklı fiyatlamalar olmayacak. Finansal okuryazarlık çok zayıf Türkiye’de. Bunun örneğini son 2 aydır görüyoruz; Kapalı çarşıda kuyruklar var, galeyana geldiler. Dünyada ciddi bir manipülasyon yaptılar, bunun en büyük tuzağına Türk halkı düştü.’’ dedi.

‘’BACK OF AMERİCA’DA MANİPÜLASYONUN BİR PARÇASI’’

Geçtiğimiz günlerde Bank Of America altının 12–18 ay içinde 5 bin dolar, gümüşün ise 65 dolara yükselebileceği öngörüsünde bulundu. İslam Memiş Bank Of America öngörüsünü; ‘’Haziran ayındaki düşüşle birlikte altın fiyatları yüzde 20 değer kaybedecek 2500 dolara gerileyecek diye yorum yapmışlardı. Şartlara göre yorum yapıyorlar çok dikkate almıyorum. Onlar da manipülasyonun bir parçası.’’ ifadeleriyle yorumladı.