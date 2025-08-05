İslam Memiş tarih vererek uyardı! Altın alacaklar dikkat

Altında geçtiğimiz hafta kritik verileri takip edildi. Önce Fed'in faiz kararı ardından ABD'den büyüme verileri beklentinin üzerinde geldi. Cuma günü ise ABD'den işsizlik, tarım dışı istihdam verileri geldi. Beklenenin çok altında kaldı. Hemen sonrasında Trump istatistik kurumunun başındaki ismi görevden aldı. Bütün bunlarla beraber 3.270 dolara kadar geri çekilen ons altın yeniden yukarı dönerek 3360'lara geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bundan sonra ne olacağı hakkında bir televizyon programına açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş şöyle konuştu:

Ons altın şu anda uluslararası piyasalarda 3.380 dolar, gram altın serbest piyasalarda fiziki altın 4.420 TL seviyelerinde. Yani altın fiyatları dün yine 4.420 lira seviyesinden yukarıda görüldü. Ons altın 3385 dolar seviyesini gördü. Şimdi kısa vadeli 3.305 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme, gram altın tarafında da işte 4.350 lira seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün. 4.350-4.450 bant aralığı, 3.305 3.385 dolar aralığı kısa vadede dalgalanır ama yükseliş trendi yine devam edebilir.

GERİ ÇEKİLME OLABİLİR

Kasım ayına kadar yine kırmızı direnç seviyelerimiz var. 3.500 dolar, gram altın tarafında 4.500 lira seviyesi. Kasım ayına kadar buraları bekleyeceğiz. Ancak Kasım ya da Aralık olabilir. Tekrar 3.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını ben tahmin ediyorum. Altın fiyatları zaten Nisan ayında o yıllık getiriyi verdi ve aylarca da bekliyor. Böyle dalgalanma devam ediyor ama o direnç seviyeleri, o kritik direnç seviyeleri kırılamıyor. Kırmızı çizgimiz yine 4.500 lira gram altın tarafında 3.500 dolar ons altın tarafında 3000-3500 dolar aralığında oyalanan bir ons altın, 4350-4550 lira aralığında oyalanan bir gram altında yılı tamamlarız gibi duruyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 3305 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. Yine 3500 dolar seviyesi yukarıda test edilebilir. Merkez bankalarına faiz indirimi, Trump'ın yine tarife açıklamaları, ekonomik verilerin kötü gelmesi gibi birçok etken altın fiyatları destekler. Ama maksimum gidebileceğimiz seviye 3.500 dolar seviyesi. Bugünkü ekonomik koşulları konuşuyoruz. Tabii öngörülemeyen gelişmeler olursa tekrar güncelleriz ama 3.500 dolar seviyesini sanırım sınır seviyesi olarak belirlediler.

MERKEZ BANKALARIN ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Önümüzdeki 3 aylık süreçte altında bir geri çekilme olsa bile 2026 yılına çok yüksek başlayacak bir altın tahmini yapılıyor. 4.000 dolar tahmini var 2026'nın 3. çeyreği için yani bu gram altında 5.900 6.000 seviyesini ifade ediyor. Benim kişisel öngörüm de bu yönde. Kamuoyuna 2026 yılında gram altın tarafında 6.000 ons altın tarafında 4250 dolar seviyesini açıklamıştım. Bu öngörüm halen geçerli. Merkez bankalarının faiz indirme süreci özellikle Fed tarafından 2026 yılında 5 kez faiz indirimi olabilir. Bu altın fiyatlarını doğal olarak destekliyor ama jeopolitik gerilimler tekrar tırmanmaya devam ediyor. Bu da altın fiyatlarını destekler ki merkez bankaların alımları da tekrar devam ediyor.

Ons altında 3.305 dolar seviyesine destek seviyesi beklentimiz devam etse de 3380-3305 bu bant aralığında oyalanır. Ama Fed'te 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Muhtemelen yıl sonuna kadar bir kez daha indirme olasılığı güçlü. Bu da altın fiyatlarını tekrar 3.500 dolar seviyesine yükseltebilir.