İslam memiş uyardı: Sakın alım yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni senenin ilk haftasında altın, dolar, euro ve gümüş piyasalarındaki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı.

YouTube kanalında açıklamalar yapan Memiş, doların düşeceği tarihi vererek uyardı. Altın yatırımcısını da uyaran Memiş, gram altının sene sonunda ulaşacağı rakamı duyurdu.

GRAM ALTININ YIL SONU 4.000 4.500 TL OLMASINI BEKLİYORUZ

Altın fiyatlarına dair konuşan Memiş, serbest piyasalarda gram altının şu anda 3.045 lira seviyesinde işlem gördüğünü vurguladı.

Geçtiğimiz sene aynı dönemde 2.000-2.050 lira aralığında olan gram altının yıllık bazda 1.000 liralık bir artış kaydettiğine dikkat çeken Memiş, "Bu yıl sonuna kadar gram altının fiyatının 4.000-4.500 lira bandında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Gümüş fiyatları hakkında da yatırımcılara tavsiyeler veren Memiş, ons fiyatının 29,27 dolar, gram fiyatının ise 33,30 lira seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Gümüşte değer kaybına işaret eden Memiş, "38 liradan 33 liraya gerileyen gram fiyatı ve 35 dolardan 29 dolara düşen ons fiyatı yatırımcılar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

SAKIN ALIM YAPMAYIN

Öte yandan, 2025 yılında gümüş fiyatlarında hızlı artış beklediğini ifade ederek, bu tarihten sonra gram ve ons gümüşle ilgilenmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Memiş, "Altcoinlerden uzak durun. Bitcoin’in fiyatı 100.000 doların üzerine çıktığında kesinlikle alım yapmayın." açıklamasında bulundu.