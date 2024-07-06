İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak'

İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak'
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü ekonomist İslam Memiş, yaşanan düşüş sonrası ‘al’ tavsiyesinde bulunarak rekor kırılacağını açıkladı.

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İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak' 1

Geleceğin para birimi olarak görülen kripto para son zamanlarda yaşadığı düşüşler ile göze çarpıyor.

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İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak' 2

Ünlü ekonomist İslam Memiş, yaşanan düşüşün ardından ‘al’ tavsiyesinde bulunarak rekor kıracağını açıkladı.

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İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak' 3

BİTCOİN DÜŞTÜ

Yüzde 20 seviyesinin üzerinde düşüş yaşayan bitcoin 71 bin dolar bandından 53 bin dolar seviyelerine kadar sert bir düşüş yaşadı.

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İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak' 4

Bitcoindeki bu düşüşün ardından yatırımcı tedirginlik yaşadı. Bu noktada uzmanların görüşleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

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İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak' 5

Ünlü ekonomist İslam Memiş bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak' 6

MEMİŞ: YUKARI YÖNLÜ HAREKET GÖRECEĞİZ

Memiş, 55 bin dolar seviyelerine kadar bir düşüşün yaşanacağını belirtirken, Bitcoin tarafında tekrar alım seviyelerinin yaklaştığını düşündüğünü, bugünden itibaren aşağıda 55 bin dolar seviyesi olduğunu, yukarı yönlü hareketlerde yükselişler görebileceğimizi, 55 bin dolar destek seviyesi ve 65 bin dolar direnç seviyesi dolar aralığında Eylül ayına kadar gideceğini beklediğini belirtti. Memiş, “Eylül ayı sonrasında yükselişler ile 80 bin dolar hedefini yineliyorum" ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak' 7

KRİPTO PARA VE BİTCOİN NEDİR?

Kripto para, blockchain teknolojisi ismi verilen işlemlerin güvenli bir şekilde kaydedildiği ve saklandığı dağıtık bir defterde tutulan dijital bir para birimi olarak isimlendiriliyor.

Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto adlı bilinmeyen bir şahıs veya grup tarafından icat edilmiş bir kripto para birimidir.

Bitcoin, internet üzerinden eşler arası güvenli ve sorunsuz işlem yapmaya neden olan dünyanın yaygın olarak kabul edilen ilk kripto para birimi olarak adlandırılır.

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