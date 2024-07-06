İslam Memiş uyardı. 'Sakın satmayın çok kazandıracak'

KRİPTO PARA VE BİTCOİN NEDİR?

Kripto para, blockchain teknolojisi ismi verilen işlemlerin güvenli bir şekilde kaydedildiği ve saklandığı dağıtık bir defterde tutulan dijital bir para birimi olarak isimlendiriliyor.

Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto adlı bilinmeyen bir şahıs veya grup tarafından icat edilmiş bir kripto para birimidir.

Bitcoin, internet üzerinden eşler arası güvenli ve sorunsuz işlem yapmaya neden olan dünyanın yaygın olarak kabul edilen ilk kripto para birimi olarak adlandırılır.