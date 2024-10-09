İslam Memiş vatandaşın nasıl soyulduğunu deşifre etti! Altın sektöründe yıllardır saklanan büyük hile

Düzenleme: Kaynak: tv100
İslam Memiş vatandaşın nasıl soyulduğunu deşifre etti! Altın sektöründe yıllardır saklanan büyük hile

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, geleneksel yatırım aracı olan altının işlenmiş haliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, kolye, küpe, yüzük ve set gibi işlenmiş altın ürünlerinde taş ve yay maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti.

İslam Memiş, tv100’deki son yazısında su yolu model set takımlarda kullanılan taşların gerçek değerinin çok altında fiyatlandırıldığını ve bu durumun tüketiciyi zarara uğrattığını vurguladı.

Örneğin, 3 gram taşın gerçek değeri 850 lira iken, tüketiciye 6 bin 450 liraya satılıyor.

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Memiş, kalan 5 bin 600 liranın ise üreten atölyenin cebine kaldığını belirtti.

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Benzer şekilde, kelepçe takılarda kullanılan çelik yayların maliyeti 20 lira olmasına rağmen, tüketiciye 450 liraya satılıyor.

“Pırlanta olmayan tektaşta ne kadar taş var?” diyen Memiş, “20-25 santim O taş kaç para? 350 lira. Maliyeti nedir? 5 lira” ifadelerini kullandı.

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“TİCARET BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Bu sorunun çözümü için her ürünün sertifikalandırılması gerektiğini belirten Memiş, sertifikalarda altın olmayan maddelerin gramıyla beraber belirtilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bu konuyu görüşeceğini ve detayları paylaşacağını ifade etti.

Memiş, altın sektöründe devrim niteliğinde değişiklikler yaparak, tüketicilerin zararını önlemeyi hedeflediğini belirtti.

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