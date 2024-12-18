İslam Memiş yatırımcılara ‘sürpriz’ diyerek açıkladı! Herkes o saate odaklandı…

Ekonomi piyasasını yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası(FED)’in Aralık ayı faiz kararı bugün açıklanacak. Karar öncesinde ekonomist İslam Memiş, ‘sürpriz olmayacak’ diyerek, “Şahin tonda bir açıklama yapmasını bekliyorum. Yüzde 25 puan indirim olursa piyasalar için sürpriz olmayacak. Ancak indirim olmazsa sürpriz olacaktır.” ifadelerini kullandı.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Kasım ayında Fed, faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 5'ten yüzde 4,75'e getirmişti. Bu karar için ise yılın son faiz düşüşü olabileceği şeklinde yorumlar yapılmıştı. 2024 yılının son FED faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Türkiye saatiyle akşam 21.00-22.00 arasında aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

YÜZDE 25 İNDİRİM KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu duyurmuştu. Piyasalarda ise Fed'in bugün, politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Kapalıçarşı’da gram altın güne 3 bin 40 TL ile başladı. Çeyrek altın 4 bin 962 TL, yarım altın 9 bin 924 TL, tam altın 19 bin 977 TL’den işlem görüyor. Dolar 35.02 TL ve Euro 36,81 seviyesinde kaydedildi. Bitcoin ise 103 bin 552 dolar bandında seyrediyor.

MEMİŞ: SÜRPRİZ OLMAYACAK

Piyasalar için önemli bir hafta olduğunun altını çizen ekonomist İslam Memiş, ‘Önemli gün’ dedi. Memiş, “22.00’da ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Hemen ardından FED Başkanı Powell’ın açıklamaları küresel piyasaları etkileyecek. Piyasalarda bir dalgalanma olursa FED’in kararı ve Powell’ın açıklamaları önemli olacaktır. Şahin tonda bir açıklama yapmasını bekliyorum. Yüzde 25 puan indirim olursa piyasalar için sürpriz olmayacak. Ancak indirim olmazsa sürpriz olacaktır.” dedi.

Not: Haberimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.