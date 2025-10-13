Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, her çeyreğin farklı yatırım araçlarıyla şekilleneceğini ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle dijital sektör, kripto paralar, değerli metaller ve jeopolitik gelişmelerin yılın seyrini belirleyeceğini ifade etti.
İslam Memiş’ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına girerken yatırımcıların nasıl bir strateji ve psikolojiyle hareket etmesi gerektiğini değerlendirdi.
Memiş, 2026 yılına yönelik yatırım stratejilerini değerlendirdiği konuşmasında yatırımcıların yıl boyunca portföylerini çeşitlendirmesi gerektiğini belirterek, “Her çeyreğin ayrı bir hikayesi olacak” dedi.
Memiş, 2026’nın ilk çeyreğinde özellikle Amerikan borsalarında dijital ve teknoloji şirketleri ile yapay zeka ve su sektörlerinde bir ralli süreci yaşanabileceğini ve aynı dönemde kripto para piyasasında, özellikle Bitcoin’de de yükseliş beklentisi olduğunu ifade etti.
Memiş, ikinci çeyrekte ise altın ve gümüşün öne çıkacağını belirtti.
Jeopolitik gelişmelerin yılın ikinci yarısında yatırım kararlarını etkileyeceğini ifade Memiş, yatırımcıların bu değişkenlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
