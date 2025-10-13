Yeniçağ Gazetesi
13 Ekim 2025 Pazartesi
İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına girerken yatırımcıların nasıl bir strateji ve psikolojiyle hareket etmesi gerektiğini değerlendirdi.

İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, her çeyreğin farklı yatırım araçlarıyla şekilleneceğini ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle dijital sektör, kripto paralar, değerli metaller ve jeopolitik gelişmelerin yılın seyrini belirleyeceğini ifade etti.

İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

Memiş, 2026 yılına yönelik yatırım stratejilerini değerlendirdiği konuşmasında yatırımcıların yıl boyunca portföylerini çeşitlendirmesi gerektiğini belirterek, “Her çeyreğin ayrı bir hikayesi olacak” dedi.

İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

Memiş, 2026’nın ilk çeyreğinde özellikle Amerikan borsalarında dijital ve teknoloji şirketleri ile yapay zeka ve su sektörlerinde bir ralli süreci yaşanabileceğini ve aynı dönemde kripto para piyasasında, özellikle Bitcoin’de de yükseliş beklentisi olduğunu ifade etti.

İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

Memiş, ikinci çeyrekte ise altın ve gümüşün öne çıkacağını belirtti.

İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

Jeopolitik gelişmelerin yılın ikinci yarısında yatırım kararlarını etkileyeceğini ifade Memiş, yatırımcıların bu değişkenlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

İslam Memiş'ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

