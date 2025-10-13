İslam Memiş’ten 2026 yatırım rehberi: Her çeyreğin ayrı hikayesi olacak

Memiş, 2026’nın ilk çeyreğinde özellikle Amerikan borsalarında dijital ve teknoloji şirketleri ile yapay zeka ve su sektörlerinde bir ralli süreci yaşanabileceğini ve aynı dönemde kripto para piyasasında, özellikle Bitcoin’de de yükseliş beklentisi olduğunu ifade etti.