İslam Memiş'ten altın sahiplerini ters köşe edecek açıklama: Pazartesi günü başlıyor

Geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş rüzgarının pazartesi daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Şu anda altın için alım fırsatı var mı? sorusu ile çok karşı karşıya kalıyorum. Evet, altının gelecek aylarda yaşayacağı yükseliş düşünülürse halihazırda getirisi oldukça cazip duruyor ve 2000 doların altında ons altın almak için yılın belki de son haftasına girmiş olabiliriz.