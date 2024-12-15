İslam Memiş'ten altın Yatırımcılarına uyarı. Paraşütleri hazırlayın

Geçtiğimiz haftalarda gram altın 3 bin 80 liraya kadar yükselirken, haftayı 3 bin 25 lira seviyesinden kapattı. Memiş, jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz indirimleri ve küresel ekonomik belirsizlikler sebebiyle altının yükseliş trendine girdiğini fakat bu trendin sona ererek altının düşüşe geçtiğini ifade etti.

ALTINDA KRİTİK DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarındaki yükselişten sonra 2025 yılına yönelik beklentiler şekillenirken, fiyatlar yeniden düşüşe geçti Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, “Merkez bankalarının faiz indirim süreci, jeopolitik gerilimlerdeki artış ve küresel ekonomik belirsizlikler, geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine taşımıştı. Ancak bu yükseliş trendi sona erdi ve altın tekrar düşüşe geçti” ifadelerini kullandı.

Yeni haftayla ilgili beklentilerini ifade eden Memiş, “Önümüzdeki hafta satış baskısının devam edeceğini öngörüyoruz. Gram altın 2 bin 980 lira, ons altın ise 2 bin 580 dolar seviyesine kadar gerileyebilir” ifadelerini kullandı.

2025 YILI ALTIN TAHMİNLERİ

Altın piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli beklentilerini de aktaran İslam Memiş, 2025 yılı için pozitif bir tablo çizerek şunları söyledi:

“2025 yılında gram altının 4 bin ila 4 bin 500 lira aralığında, ons altının ise 3 bin ila 3 bin 500 dolar seviyesinde olması sürpriz olmayacaktır.”

ALTINDA 2025 HEDEFİ NE?

Sektör temsilcileri, altın fiyatlarında orta ve uzun vadede yükseliş öngörüyor ve yatırımcıları bu doğrultuda uyarıyor.

İslam Memiş, “2025 yılına dair pozitif beklentim sürüyor. Gram altının 4 bin ile 4 bin 500 lira, ons altının ise 3 bin ile 3 bin 500 dolar aralığında olması şaşırtıcı olmayacaktır” dedi.