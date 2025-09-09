İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 2026 uyarısı! Yükseliş için tarih verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 5.000 TL seviyesine yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Kapalıçarşı’da fiziki altının 4.910 TL’ye kadar yükseldiğini belirten Memiş, eylül ayının altın açısından hızlı başladığını ve ekonomik veri akışının piyasaları ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Memiş, 2026 yılında altının yeniden güvenli liman olacağını ve yükseliş trendinin süreceğini öngördü. Gram altının 6.350–6.500 TL, ons altının ise 4.000–4.250 dolar seviyelerine ulaşabileceğini belirten Memiş, bu dönemde Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) en az 5 faiz indirimi yapmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

Ancak Memiş, bu haftaki agresif yükselişlerin ardından teknik düzeltmelerin yaşanabileceğini belirterek, yatırımcıların birkaç hafta beklemesinin daha mantıklı olacağını söyledi. “Eğer elinizde altın varsa ve nakite ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin” diyen Memiş, panik alımların yerine stratejik bekleyişin daha kazançlı olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

Gram altının radarı artık 5.000 lirayı aldı. Kapalı çarşıda fiziki altın 4910 lira seviyelerini gördü. Psikolojik direnç seviyeleri hızlıca kırılmaya devam ediyor. Altın fiyatları eylül ayında çok hızlı başladı. Ekonomik veri akışı hem bu hafta hem önümüzdeki hafta çok kritik, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Perşembe günleri buraları takip edeceğiz. Yarın Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Önümüzdeki hafta 17 Eylül'de Amerika Merkez Bankası Fed faiz indirim sürecine başlıyor. Jeopolitik gerilimler tırmanmaya devam ediyor. Özellikle Trump'ın Putin'le yapmış olduğu açıklamaları, Rusya-Ukrayna tarafında taraflar barışa hazır değil söylemi, Ortadoğu'da yeni jeopolitik gerilimlerin tırmanması gibi birçok etken altını tekrar güvenli liman özelliği kazandırdı. Ons altın şu anda uluslararası piyasalarda 3.654 dolar seviyesini gördü. Gram altın TL fiyatıyla 3.050 seviyesinden başlamıştı. 4.924 lira seviyesine kadar yükseldi. Ocak ayından bugüne kadar baktığımız zaman %60'tan fazla bir getiriden bahsediyoruz. Bu ciddi bir yükseliş. Uluslararası piyasalarda ons altın 2623 dolar seviyesinden yıla başlamıştı. Yani Ocak ayından bugüne kadar ons altının 1036 dolar seviyesine yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu 1036 dolarlık bir getiride yine 2025 yılında altın yatırımcısının yüzü güldü.

2026 YILINDA YİNE ALTIN GÜVENLİ LİMANDIR

2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında yine altın güvenli limandır ve 2026 yılında yükseliş öngörüm devam ediyor. Yine 2026 yılında gram altın TL fiyatında 6350 devamında 6.500 TL seviyesine geçen ay kamuoyuna açıklamıştım. Bu beklentim devam ediyor. Ons altında yine 4000 TL devamında 4250 TL 2026 yılında bizim için sürpriz olmayacak rakamlardır. Özellikle 2026 yılında Amerika Merkez Bankası Fed'in en az 5 kez faiz indirmesi sürpriz olarak algılanmamalı. Jeopolitik gerilimler tırmanmaya devam ediyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler yine artmaya devam ediyor. 2026 yılında altın güvenli limandır. O yüzden diyoruz ki sık sık vatandaşlarımıza eğer elinizde altın varsa ve beraberinde nakite ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin. Ama bu haftaki bu yükselişleri gören panik yapan yatırımcılar vardır. Bu hafta altın almak için bence uygun bir hafta değil, pas geçilmesi lazım. Tansiyon biraz daha düşmesi lazım, çok agresif yükselişlerde teknik düşüşler mutlaka oluyor. 100 dolar, 150 dolar gibi böyle bir teknik kar satışları gerçekleşsin o zaman alınabilir. Gram altın tarafında da aynı şekilde hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında birkaç hafta beklenilmesini daha mantıklı bir karar olarak düşünüyorum.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.