İslam Memiş'ten altın yatırımcısını ters köşe yapacak kritik tüyo. "Sessizce bekleyin" uyarısı yaptı

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında balon uyarısı yaptı. "Şişen balon sert patlayacak" diyen Memiş, yatırımcılara temkinli olmaları ve alım için beklemeleri tavsiyesinde bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin tehlikeli bir balon oluşturduğunu belirtti. Gram altın 4 bin lirayı aşarken, ons altın 3.350 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Ancak Memiş, bu yükselişin sürdürülebilir olmadığını ve sert bir düzeltmenin kapıda olduğunu vurguladı. Yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altına olan talep, son dönemde küresel belirsizliklerle artarken, Memiş köpük fiyatlamalara dikkat çekti.

Memiş, “Altın, yıllık getirisini sadece 4,5 ayda sağladı. Bu, piyasada kaygan bir zemin oluşturdu. Ons altında 3.500 dolar hedeflense de, aşağıda büyük boşluklar var. Nisan sonu veya Mayıs başında teknik bir düzeltme bekliyorum,” dedi. Yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini ifade eden Memiş, yüksek fiyatlardan alım yapmanın riskli olduğunu vurguladı.

Uzman, 2025 için gram altında 4.500 lira, 12 ay sonrası için 6.000 lira hedefini koruduğunu belirtti. Ancak, alım zamanlamasının kritik olduğunu söyledi: “Trenin son vagonuna binmek zarar ettirir.” Memiş, ABD Başkanı Trump’ın Çin dışındaki ülkelerle vergi anlaşmaları yapabileceğini, bu durumun ons altın fiyatlarını aşağı çekebileceğini öngördü.

Memiş’in uyarısı net: “Ons altın 3.150 dolara gerilemeliydi, ancak 200 dolar fazla fiyatlandı. Bu, balonun sert patlayacağının göstergesi.” Yatırımcılara sabırlı olmalarını ve düşüşü beklemelerini öneren Memiş, temkinli stratejilerin önemine işaret etti.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ilişkin faizi kararında sürprize gitti. Piyasa, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve İmamoğlu krizinin ardından artan dolar ve altın kuruna karşın Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını bekliyordu. Ancak Merkez Bankası faizi sabit tutmayarak, 350 puan baz artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.